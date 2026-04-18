DENVER - MINESOTA: Jokićeva asistencija digla celu halu na noge
Treći put za u poslednje četiri sezone u plej-ofu NBA lige sastaju se Denver i Minesota.
Prva utakmica igra se u Denveru od 21.30 časova po srpskom vremenu.
Denver je u prvoj fazi dobio Minesotu sa 3:1, uključujući ubedljive pobede kada je Mari imao svoju erupciju, uz jedan Jokićev tripl-dabl sa 27 poena, 12 skokova i 11 asistencija.
Nagetsi će imati dodatni motiv, pošto su 2024. godine eliminisani u sedmoj utakmici iako su u poslednjoj četvrtini imali 20 poena prednosti.
Pobednik ove serije igraće u drugom kolu protiv boljeg iz duela San Antonio - Portland.
2. četvrtina
Denver ima deset poena minusa posle prve četvrtine - 23:33.
Samo tri poena Nikole u prvih 12 minuta, ali i pet skokova i četiri asistencije. Jokić ima i čak četiri izgubljene lopte.
1. četvrtina
Startne petorke
Denver: Kristijan Braun, Mari, Jokić, Gordon, Džonson
Minesota: Mekdanijels, Rendl, Gober, Edvarts, Divićenco
Gosti su bolje otvorili meč i poveli sa 4:10.
Užas za Denver u trećem minutu, Mari je posle šuta doskočio na nogu Mekdenijelsu.
Sudije su posle gledanja situacije dosudile tehničku gostujućem košarkašu, a dobra vest je da je Mari ponovo na terenu.
Jokić se još uvek nije upisao u strelce, a gosti posle trojke Edvarda vode u 6. minutu - 12:21.
Posle osam minuta igre Jokić postiže svoje prve poene, i to trojku. Ima jedan skok i dve asistencije za sada.
Možda ne poentira, ali Jokić deli asistencije kao bombone, i to spektakularne. Posle jedne takve celu halu je digao na noge.
Sastavi
DENVER - MINESOTA
Hala: Bol arena, Denver
DENVER: Džonson, Gordon, Jokić, Kristijan Braun, Mari, Brus Braun, Hardavej, Spenser Džons, Tajus Džons, Holms, Nadži, Pike, Strover, Valačijunas.
MINESOTA: Mekdanijels, Rendl, Gober, Edvards, Divićenco, Anderson, Berindžer, Klark, Konli, Dosunmu, Hajalnd, Ingls, Filips, Rajd, Šanon.