Svi događaji
Od najnovijeg
22:26

2. četvrtina

Denver ima deset poena minusa posle prve četvrtine - 23:33.

Samo tri poena Nikole u prvih 12 minuta, ali i pet skokova i četiri asistencije. Jokić ima i čak četiri izgubljene lopte.

22:25

Nikola Jokić

21:41

1. četvrtina

Startne petorke

Denver: Kristijan Braun, Mari, Jokić, Gordon, Džonson

Minesota: Mekdanijels, Rendl, Gober, Edvarts, Divićenco

Gosti su bolje otvorili meč i poveli sa 4:10.

Užas za Denver u trećem minutu, Mari je posle šuta doskočio na nogu Mekdenijelsu. 

Denver, NBA
Foto: Printskrin

 Sudije su posle gledanja situacije dosudile tehničku gostujućem košarkašu, a dobra vest je da je Mari ponovo na terenu.

Jokić se još uvek nije upisao u strelce, a gosti posle trojke Edvarda vode u 6. minutu - 12:21

Posle osam minuta igre Jokić postiže svoje prve poene, i to trojku. Ima jedan skok i dve asistencije za sada.

Možda ne poentira, ali Jokić deli asistencije kao bombone, i to spektakularne. Posle jedne takve celu halu je digao na noge.

16:05

Sastavi

DENVER - MINESOTA

Hala: Bol arena, Denver

DENVER: Džonson, Gordon, Jokić, Kristijan Braun, Mari, Brus Braun, Hardavej, Spenser Džons, Tajus Džons, Holms, Nadži, Pike, Strover, Valačijunas.

MINESOTA: Mekdanijels, Rendl, Gober, Edvards, Divićenco, Anderson, Berindžer, Klark, Konli, Dosunmu, Hajalnd, Ingls, Filips, Rajd, Šanon.