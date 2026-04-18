Košarkaši Partizana u nedelju od 19.30 dočekuju Crvenu zvezdu za kraj ligaškog dela ABA lige.

Uoči tog duela oglasio se trener Partizana Đoan Penjaroja:

Crvena zvezda - Partizan večiti derbi Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

- Pred nama je derbi, a takve utakmice uvek nose posebnu težinu. Ujedno, ovo je i poslednji meč regularnog dela sezone i želimo da se borimo za prvo mesto. Da bismo do njega došli, moramo da pobedimo. Očekuje nas dobra utakmica protiv veoma kvalitetnog protivnika - istakao je Penjaroja.

Podsetimo, Penjaroja je nedavno upisao prvu pobedu u večitim derbijima, u evroligaškom okršaju pred navijačima Zvezde, čime je crveno-bele za jednu pobedu udaljio od sedmog mesta na tabeli...

