Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski zatražio pasoš druge države?
grci preneli
ŠOK! Pokuševski odjavio Srbiju, igraće za drugu reprezentaciju?
Slušaj vest
Košarkaš Partizana Aleksej Pokuševski ima nameru da dobije grčki pasoš.
Ovu informaciju preneo je novinar grčkog portala SDNA, Sotiris Vetakis.
Vidi galeriju
Pokuševski koji je u mlađim kategorijama nastupao za reprezentaciju Srbije, još uvek nije zaigrao za seniorski tim, iako se nalazio na pojedinim okupljanjima.
ošarkaš Partizana je odbio poslednji poziv od strane selektora Dušana Alimpijevića, što bi moglo da ide u prilog tome da želi grčki pasoš.
Zamenik kapitena Partizana je u svojim mladim danima dosta godina proveo u Grčkoj, gde je prošao sve kategorija Olimpijakosa, odakle je otišao u NBA ligu.
BONUS VIDEO:
Reaguj
4