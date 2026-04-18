- Očekuje nas izuzetno težak mini ciklus, dve utakmice u rasponu od samo tri dana. Iskreno mi je žao što ABA liga nije imala sluha i razumevanja za naš zahtev da se ova utakmica odloži jer verujem da je naš plasman u doigravanje Evrolige svojevrsni benefit i dobra slika i za ABA ligu. Tako je bilo ranije, ne vidim zašto to ne bi bilo i i sada. Sada kada je tako, okrećemo se toj obavezi i želimo da odigramo dobru utakmicu. Dobro se poznajemo, ovo će nam biti četvrti duel ove sezone i tu nekakvih tajni nema. Dobra energija, odbrana i nadahnutost nekog pojedinca je uvek bio put za dobar rezultat u ovakvim utakmicama - rekao je trener crveno belih.