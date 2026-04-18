Klivlend Kavalirsi su pobedili Toronto Reptorse u prvom meču plej-of serije rezultatom 126:113, predvođeni Mičelom i Strusom.
PORAZ ODMAH NA STARTU PLEJ-OF SERIJE! Klivlend poveo protiv Darkovog Toronta!
Klivlend Kavalirsi pobedili su Toronto Reptorse, koje sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, u prvom meču plej-of serije rezultatom 126:113.
Najefikasniji kod Klivlenda bili su Mičel sa 32, odnosno Strus as 24 poena, dok je kod Toronta Beret postigao 24, a Barns 21.
Sledeća utakmica na programu je u noći između ponedeljka i utorka, takođe u Klivlendu, a serija se nakon toga seli u Kanadu.
