SPARTAK POTVRDIO PLASMAN U PLEJ-OF: Subotičani ubedljivi protiv Borca u ABA ligi
Košarkaši Spartaka pobedili su večeras u Subotici ekipu Borca sa 92:66 (17:21, 28:13, 26:19, 21:13), u utakmici pretposlednjeg, devetog kola plej-auta ABA lige.
Spartak je do pobede vodio Danilo Nikolić sa 22 poena i pet skokova, dok su po 12 poena postigli Džavonte Hokins (tri skoka) i Stefan Momirov (pet skokova).
U ekipi iz Čačka bolji od ostalih je bio Aleksa Uskoković sa 14 poena, uz pet skokova i tri asistencije, a po 12 poena su dodali Nikola Manojlović (osam skokova i tri asistencije) i Uroš Čarapić.
Spartak je ranije osigurao plasman u plej-in ABA lige, a na devetom mestu subotički tim ima skor 14/11, dok je Borac 15. sa osam pobeda i 17 poraza.
U poslednjem kolu Spartak gostuje Splitu, a Borac u Čačku dočekuje Megu.
