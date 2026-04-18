Slušaj vest

Košarkaši Spartaka pobedili su večeras u Subotici ekipu Borca sa 92:66 (17:21, 28:13, 26:19, 21:13), u utakmici pretposlednjeg, devetog kola plej-auta ABA lige.

ABA liga 2025/26 Foto: FMP/Nikola Cimburovic), Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Cedevita Olimpija/Filip Barbalic

 Spartak je do pobede vodio Danilo Nikolić sa 22 poena i pet skokova, dok su po 12 poena postigli Džavonte Hokins (tri skoka) i Stefan Momirov (pet skokova).

U ekipi iz Čačka bolji od ostalih je bio Aleksa Uskoković sa 14 poena, uz pet skokova i tri asistencije, a po 12 poena su dodali Nikola Manojlović (osam skokova i tri asistencije) i Uroš Čarapić.

Spartak je ranije osigurao plasman u plej-in ABA lige, a na devetom mestu subotički tim ima skor 14/11, dok je Borac 15. sa osam pobeda i 17 poraza.

U poslednjem kolu Spartak gostuje Splitu, a Borac u Čačku dočekuje Megu.

Ne propustiteKošarka"ABA LIGA NEMA SLUHA ZA NAS": Saša Obradović podgreva vatru pred večiti derbi - baš mu je zasmetalo što utakmica nije pomerena zbog Evrolige!
Saša Obradović
KošarkaPOSLEDNJI RAPORT PRED DERBI! Oglasio se Penjaroja - trener koji je omeo Zvezdu na putu do plej-ofa!
Đoan Penjaroja
KošarkaOGLASIO SE MILIJA VOJINOVIĆ: Ovo je stav ABA Lige o zahtevu Crvene zvezde da se odloži večiti derbi
ZVEZDA-PARTIZAN_061.jpg
KošarkaZVEZDA SE HITNO OGLASILA PRED VEČITI DERBI: Uputila je zvaničan zahtev
ZVEZDA-PARTIZAN_033.jpg