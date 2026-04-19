Košarkaši Los Anđeles Lejkersa savladali su prethodne noći Hjuston 107:98 i tako poveli sa 1:0 u četvrtfinalnoj seriji Zapadne konferencije.

Iako na ovom meču nisu mogli da računaju na svoja dva najbolja strelca, Luku Dončića i Ostina Rivsa, oslabljeni Lejkersi uspeli su da naprave podvig pred svojim navijačima. Jedan od najzaslužnijih za to bio je veteran Lebron Džejms, koji je meč završio sa 19 poena i 13 asistencija.

Prvi meč NBA plej-ofa, Lejkersi - Hjuston Foto: Sean M. Haffey / Getty images / Profimedia

Šansu na ovom meču dobio je mladi Broni Džejms, pa su otac i sin po prvi put zajedno zaigrali i u plej-ofu NBA lige.

Bio je presrećan zbog toga popularni "Kralj".

"Čoveče, delio sam parket sa sinom u plej-ofu. To je najluđa stvar koja mi se desila u karijeri. Bilo je mnogo kul. Posebno što su tu bili njegova mama, brat i sestra, kao i baka. Stvarno neverovatno. Moja mama gledala je kako njen sin i njen unuk igraju u istoj ekipi, u istom vreme u plej-ofu... To je neverovatno i ludo", rekao je oduševljeni Džejms.

