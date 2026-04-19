Mladi košarkaš Budućnosti Đorđije Jovanović odručio je da karijeru nastavi na koledžu.

Bivši igrač Partizana naredne sezone nastupaće za Univerzitet Sent Džons, koji predvodi čuveni košarkaški stručnjak Rik Pitino.

Jovanović je potpisao dvogodišnji ugovor.

Mladi košarkaš ponikao je u Partizanu, ali u beogradskom klubu nije dobijao šansu, pa je išao na pozajmicu u Dunav iz Starih Banovaca. Nakon toga se oprobao u Letnjoj ligi, u dresu Ontario Klipersa, gde je prosečno beležio 5.6 poena i 2.4 skoka po meču.

Nakon kratke epizode "preko bare", u leto 2024. odlučio je da prihvati poziv Budućnosti i u timu iz Podgorice proveo je dve godine. Ove sezone u regionalnoj ABA ligi prosečno je beležio 4.9 poena po utakmici.

