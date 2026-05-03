Košarkaški klub Zlatibor izdao je saopštenje pred majstoricu četvrtfinala KLS-a protiv Crvene zvezde u dvorani "Aleksandar Nikolić" od 19.00.

Povod je svakako bio sukob Nikole Kalinića i Mateja Čibeja u drugom susretu. Saopštenje prenosimo u celosti:

- Pre svega, ovo je trebalo da bude praznik košarke za Zlatibor i Čajetinu u prepunoj dvorani sa jednim od naša dva najbolja kluba. Međutim, odlična igra našeg kluba i zaslužena pobeda protiv Crvene Zvezde, zahvaljujući incidentu za koji KK Zlatibor ne snosi nikakvu odgovornost, pada u drugi plan. Umesto da se bavimo velikom i zasluženom pobedom kluba koji ima 100 puta manji budžet od svog protivnika, sada svi koriste neku svoju priliku kako bi napravili nekakvu korist ili zamenom teza osudili KK Zlatibor. Organizacija utakmice je bila na najvećem mogućem nivou sa velikim brojem pripadnika obezbeđenja i policije i sve je bilo u žaru sportske borbe, bez ikakvog vređanja bilo kog igrača Crvene Zvezde, a uz krajnje sportsko navijanje za svoj klub koji je prikazao na terenu da može da pobedi i mnogo bolje protivnike.

- Međutim, od trenutka kada je igrač Crvene Zvezde napao, odnosno prvo ga povukao da padne i dva puta udario našeg igrača, dok je on ležao na terenu, sve je otišlo u pogrešnom smeru. KK Zlatibor ne snosi nikakvu odgovornost, jer je inicijator incidenta igrač Crvene Zvezde i nemoguće je očekivati da će domaća publika posle svega što se desilo da još aplaudira na to. U potpunosti stojimo na strani našeg igrača Mateja Čibeja, jer apsolutno nije kriv za ovo što se desilo, a još manje je kriv bilo ko iz publike kada igrač Crvene Zvezde skoči na tribine i krene da se obračuna sa ljudima na tribini.

- Smatramo da smo svojim radom i titulama koje smo osvojili u prethodnom periodu zaslužili malo bolji tretman ,odnosno zaslužili smo ono najmanje što bi svi trebali da rade, a to je da prenesu istinito ono što se desilo, a ne da se zamenom teza pokuša da se opravda incident i krivac, odnosno inicijator svega, što je videla cela košarkaška javnost u Srbiji. Da li je predsednik KK Zlatibor kriv što je igrač Crvene Zvezde dva puta udario našeg igrača ili je možda Predsednik Zlatibora tražio od igrača Crvene Zvezde da rukama ruši tunel i da se svađa sa navijačima? Ono o čemu bi svi trebalo da se bave, to je istorijska pobeda Zlatibora, koji se neće predati ni u majstorici. U prilog svemu ovome govori i izjava trenera Crvene Zvezde koji se na poče konferencije izvinio za ponašanje svoje ekipe, što je korektno sa njegove strane - piše u saopštenju Zlatibora.

- KK Crvena zvezda nakon druge utakmice četvrtfinala KLS na Zlatiboru i brojnih pokušaja da se sukob na terenu različim medijskim "spinovima" izjednači sa nekim mnogo većim incidentima, a krivac pretvori u žrtvu – staje u zaštitu svog igrača Nikole Kalinića.

Kao klub nećemo ćutati na lošu organizaciju utakmice, neprimereno ponašanje predsednika KK Zlatibor u više navrata, od gađanja sudija loptom na terenu, do neprimerenog dobacivanja našim igračima nakon meča prilikom davanja izjave delegatu meča. Prvotimac KK Zlatibor Matej Čibej već dva dana dobija prostor u medijima koji su bliski klubovima koji nikakve veze nemaju sa ovim utakmicama i našim klubom, a kreirani su samo sa ciljem da šire neistine o KK Crvena zvezda.

Takvi pokušavaju da "objasne" kako igrač KK Zlatibor nije prvi udario prvotimca KK Crvena Zvezda Nikolu Kalinića, iako snimak iz drugog ugla nedvosmisleno pokazuje da nije bilo tako!

KK Crvena zvezda ne opravdava postupak našeg igrača, koji je izazvan i koji je učestvovao u ovom sukobu. On već snosi posledice i kažnjen je. Međutim, nećemo dozvoliti da se jedan neprimeren događaj na košarkaškom terenu (u kome mnogi koji su učestvovali nisu ni sankcionisani, poput cele klupe KK Zlatibor, uključujući i njihovog predsednika) mnogi koriste da ga u svojim “analizama” izjednačavaju sa skandaloznim tučama ispred noćnih barova (koja još uvek nema svoj epilog) ili se čak bave i navodnim privatnim problemima našeg igrača – u pokušaju da od krivca naprave žrtvu!

Organizacija utakmice je bila loša, ponašanje pojedinaca KK Zlatibor pored terena i kasnije na tribinama još gore, a u događaju sa parketa na koji nismo ponosni, slučajno se našao isti igrač koji je provocirao pojedine igrače KK Crvena zvezda tokom utakmica, o čemu takođe postoje snimci.

Predsednik KK Crvena Zvezda Željko Drčelić: “Mi kao klub pokušavamo da uspostavimo novi pristup u srpskoj košarci i gospodsko ponašanje u kome nećemo reagovati na svaku provokaciju Ili pokušaje iznošenja neistina. Međutim, prljava i prizemna kampanja koja se vodi već dva dana protiv KK Crvena zvezda i našeg prvotimca Nikole Kalinića prevršila je svaku meru. Ceo Klub, ali i lično kao predsednik, stajemo u potpunosti iza našeg igrača koji je nakon utakmice, izložen napadima koji nemaju nikakve veze sa događajima na parketu! Nikola Kalinić je kažnjen. Tu kaznu je zaslužio prema pravilniku, kao i ostali prvotimci kluba čiji sam predsednik. Međutim iako je tu priča, verujemo trebalo da se završi, postala je incijalna kapisla za mnoge koji leče svoje frustracije, svoje probleme i upiru prstom u Crvenu zvezdu. Nikola Kalinić je, vođa, čovek koji se nesebično daje klubu. Pošto izgleda moram da podsetim zaboravne, košarkaš je koji ima najveću karijeru od svih aktera ovih utakmica, čovek koji se vratio u nacionalni tim nakon pet godina samo kako bi pomogao reprezentaciji Srbije. U Crvenoj zvezdi je bio u dobrim i lošim momentima. Ima ih i on kao igrač, ali je i dalje pobednik, osvajač Evrolige, višestruki osvajač brojnih titula sa Crvenom zvezdom, ima ih čak 8 i mnogo znači klubu i u trenucima kada mu ne ide. Zato je vreme da zaćute oni koji ne mogu u isti koš i rečenicu sa njim. Kao predsednik kluba, ali i kao čovek, neću dozvoliti da se Nikola Kalinić napada na ovako krajnje prizeman način. Takođe, i da se koristi kao sredstvo i povod za napad na Crvenu zvezdu. Kao veliki klub nećemo dozvoliti raznoraznima ovakve napade kao i da svoju "reputaciju" grade na štetu našeg kluba i naših košarkaša - rekao je predsednik crveno-belih, a navedeno je u objavi na klupskom sajtu.

