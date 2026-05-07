CRVENA ZVEZDA - CEDEVITA OLIMPIJA: Crveno-beli silovito krenuli, Kalinić razigran!
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Cedevita Olimpiju u prvoj utakmici četvrtfinala plej-ofa ABA lige.
Utakmica se igra u hali "Aleksandar Nikolić" sa početkom u 18.30 časova.
18:37
5. minut - 11:9
Zvezda vodi od starta meča, crveno-beli su meč otvorili serijom 7:0.
Cedevita Olimpija je brzo uhvatila priključak.
Kalinić razigrana na početku, već je upisao pet poena,
18:31
1. minut - 5:0
Zvezda kreće u visokoj petorci. Karter, Nvora, Kalinić, Bolomboj i Rivero.
Dobar start Zvezde, poeni Rivera iz reketa i trojka Kalinića.
18:29
Minut ćutanja za Vladimira Cvetkovića
Pre početka meča odžan je minut ćutanjaza preminulu legendu Crvene zvezde Vladimira Cvetkovića.
18:13
Zvezda bez plejmejkera
Čima Moneke, Kodi Miler Mekintajer i Stefan Miljenović nisu u sastavu za meč protiv Cedevita Olimpije zbog povreda!
