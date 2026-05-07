Svi događaji
Od najnovijeg
18:37

5. minut - 11:9

Zvezda vodi od starta meča, crveno-beli su meč otvorili serijom 7:0.

Cedevita Olimpija je brzo uhvatila priključak.

Kalinić razigrana na početku, već je upisao pet poena,

18:31

1. minut - 5:0

Zvezda kreće u visokoj petorci.  Karter, Nvora, Kalinić, Bolomboj i Rivero.

Dobar start Zvezde, poeni Rivera iz reketa i trojka Kalinića.

18:29

Minut ćutanja za Vladimira Cvetkovića

Pre početka meča odžan je minut ćutanjaza preminulu legendu Crvene zvezde Vladimira Cvetkovića.

18:13

Zvezda bez plejmejkera

Čima Moneke, Kodi Miler Mekintajer i Stefan Miljenović nisu u sastavu za meč protiv Cedevita Olimpije zbog povreda!

16:49

Mitrović pred Zvezdu

Ne propustiteKošarkaMITROVIĆ ZNA ŠTA JE PROBLEM PRED ZVEZDU: Seriju protiv crveno-belih počinjemo u specifičnim okolnostima...
profimedia-0958429230.jpg

16:49

Obradović pred Olimpiju

Ne propustiteKošarkaSAŠA OBRADOVIĆ OTKRIO ŠTA ZVEZDA NE SME DA URADI PROTIV CEDEVITE: Trener crveno-belih najavio sutrašnju utakmicu, evo kakva su njegova očekivanja!
ZVEZDA-PARIS_19.JPG

16:37

Zvezda želi titulu u regionalnom takmičenju

Crveno-beli su zauzeli treće mesto u regularnom delu sezone.

Cedevita Olimpija je zauzela šesto mesto.

Serija se igra na dve dobijene utakmice.

Pobednik ovog duela u polufinalu će se sastati sa boljim iz meča Partizan - Bosna (1:0)