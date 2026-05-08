Kapiten Košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović oglasio se putem svog zvaničnog Tviter naloga.

Sve više se priča da NBA liga ima problema sa simuliranjem, pogotovo pri šutu, a Bogdan Bogdanović je izneo zanimljiv predlog.

Bogdan Bogdanović na utakmici protiv Dalasa

Bogdana to iritira, pa je odlučio da pošalje poruku. On smatra da je došlo vreme da se uvede crveni karton u košarkaška pravila!

- Mislim da je vreme za crvene kartone u košarci. Ako odradite ‘flop“ kako biste stekli prednost u akciji, onda nakon pregledanja treba dodeliti crveni karton, momentalno - poručio je Bogdan.

