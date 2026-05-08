Kapiten Košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović oglasio se putem svog zvaničnog Tviter naloga.

Sve više se priča da NBA liga ima problema sa simuliranjem, pogotovo pri šutu, a Bogdan Bogdanović je izneo zanimljiv predlog.

Bogdan Bogdanović na utakmici protiv Dalasa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Bogdana to iritira, pa je odlučio da pošalje poruku. On smatra da je došlo vreme da se uvede crveni karton u košarkaška pravila!

- Mislim da je vreme za crvene kartone u košarci. Ako odradite ‘flop“ kako biste stekli prednost u akciji, onda nakon pregledanja treba dodeliti crveni karton, momentalno - poručio je Bogdan.

Trenutak kad se povredio Bogdan Bogdanović Izvor: RTS 1