Tim povodom oglasio se i Košarkaški savez Srbije koji je na svom zvaničnom sajtu izdao saopštenje.

Prenosimo vam u celosti:

"Košarkaški savez Srbije obaveštava javnost da je Prvi osnovni sud u Beogradu 12.05.2026. godine doneo Rešenje kojim je usvojena Privremena mera da se zabrani sazivanje, organizovanje i održavanje sednice Skupštine Košarkaškog saveza Srbije na kojoj bi se odlučivalo o razrešenju predsednika KSS.

Sud je ocenio da je do okončanja postupka neophodno sprečiti nastanak štetnih posledica i obezbediti stabilno funkcionisanje Saveza, što predstavlja još jednu sudsku odluku kojom su utvrđene ozbiljne nepravilnosti u postupanju aktuelne skupštinske većine na čelu sa predsednikom Skupštine KSS Goranom Lazićem.

Košarkaški savez Srbije podseća da privremene mere suda proizvode pravno dejstvo odmah i da su svi organi, funkcioneri i učesnici u sistemu sporta dužni da postupaju u skladu sa odlukama suda i važećim pravnim propisima. Nepostupanje po sudskoj odluci ne predstavlja samo kršenje pravnog poretka, već može povući i konkretnu pravnu i ličnu odgovornost lica koja bi učestvovala u eventualnom sprovođenju odluka suprotnih izrečenoj privremenoj meri.

KSS istovremeno naglašava da Upravni odbor KSS i svi redovni organi nastavljaju da funkcionišu nesmetano, u interesu srpske košarke, takmičarskog sistema, klubova, reprezentativnih selekcija i svih učesnika u sistemu sporta.

U ovom trenutku od posebne je važnosti očuvanje institucionalne stabilnosti, poštovanje zakona i sprečavanje daljeg nanošenja štete ugledu i funkcionisanju Košarkaškog saveza Srbije", piše u saopštenju KSS.