20:18

10'

Vašingotn solo-prodorom povećava na 22:16.

Bolomboj pogađa poene - 22:18

Džekiri pogađa dva bacanja za 24:18

Vašington je fauliran na šutu. Prvo je promašio, drugo mirniji - 25:18

20:17

9'

Džekiri je polovičan sal inije penala - 20:16

20:14

8'

Vašington pogađa trojku, njegovi prvi poeni - 17:13.

Nvora uzvraća trojkom - 17:16

Bonga zakucava, prvi njegovi poeni - 19:16

20:09

6'

Nvora stiže do šestog poena - 12:13.

Osetkovski posle ofanzivnog skoka pogađa - 14:13

20:07

5'

Džons pogađa trojku - 12:9

Odželej smanjuje svojim prvim poenima - 12:11

20:06

4'

Kalinić se upisuje u strelce - 7:7

Nvora postiže svoj četvrti poen - 7:9

Karlik Džons se sjajno slnalazi posle promašaja - 9:9

20:03

3'

Osetkovski pogađa prvu trojku za Partizan - 5:5.

Braun pogađa sa linije bacanja - 7:5

20:03

2'

karter pogađa prve poene za Zvezdu, i to trojku - 2:3. Nvora se upisao u strelce - 2:5

20:03

1'

Braun je otvorio utakmicu poenima - 2:0.

20:03

1. četvrtina

19:49

Specijalno obezbeđenje za goste

Zaštitna ograda iza klupe Crvene zvezde

19:36

Nikola Jović stiže na derbi

00:08
Nikola Jović na večitom derbiju Izvor: Kurir

19:29

Zagrevanje

19:14

Vlade Đurović najavio derbi

Vlade Đurović, Večiti derbi

19:14

Sastav Zvezde

Saša Obradović

18:59

Crvena zvezda stigla u Arenu

18:55

Igra se na dve pobede

Polufinalna serija, poput četvrtfinalne, igra se na dve pobede.

Partizan u ovoj seriji ima prednost domaćeg terena, pa bi bio domaćin u eventualnoj majstorici.

Revanš je u četvrtak, a Zvezda se odlučila da se igra u hali "Aleksandar Nikolić".

18:55

Partizan vodi 3:1 ove sezone

Večerašnji duel je peti ove sezone, a bilans je 3:1 u korist Partizana.

Crno-beli su ostvarili obe pobede u Evroligi, dok je u ABA ligi svako iskoristio prednost domaćeg terena.

18:53

Zvezda bez Miljenovića, tu su Mekintajer i Izundu

Poput Partizana, ni Crvena zvezda ne može da računa na sve igrače.

Odsutan je Stefan Miljenović.

U poslednji čas je donesena konačna odluka oko učešća Ebuke Izundua i Kodija Milera-Mekintajera.

U timu nema ni Nikole Đurišića, koji nema pravo nastupa u ABA ligi.

18:52

Partizan bez dvojice, tu su Pokuševski i Kalates

Prvi polufinalni duel, kao i ostatak sezone, propustiće zbog povrede kolena Šejk Milton. Takođe, nema ni Marija Nakića.

Aleksej Pokuševski se oporavio, kao i Nik Kalates.

U timu nema ni Žofrija Lovernja, koji nema pravo nastupa u ABA ligi.

16:01

Sastavi

PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA

Hala: Arena

Sudije: Tomislav Hordov, Miloš Koljenšić, Josip Radojković

PARTIZAN: Džons, Vašington, Osetkovski, Bošnjaković, Pokuševski, Braun, Radanov, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando, Kalates.

CRVENA ZVEZDA: Mekintajer, Batler, Davidovac, Karter, Kalinić, Dobrić, Rivero, Izundu, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke.