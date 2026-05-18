PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA: Crno-beli prave razliku u finišu prve četvrtine
Partizan i Crvena zvezda večeras otvaraju polufinalnu seriju ABA lige.
Borba za finale startuje u 20 časova, a prednost domaćeg terena, koji se praktično ogleda u navijačima, ima Partizan.
Serija se igra na dve pobede, a pobednik će za titulu igrati protiv boljeg iz duela Dubaija i Budućnosti.
Revanš je na programu u četvrtak 21. maja u 20 časova.
10'
Vašingotn solo-prodorom povećava na 22:16.
Bolomboj pogađa poene - 22:18.
Džekiri pogađa dva bacanja za 24:18.
Vašington je fauliran na šutu. Prvo je promašio, drugo mirniji - 25:18.
8'
Vašington pogađa trojku, njegovi prvi poeni - 17:13.
Nvora uzvraća trojkom - 17:16.
Bonga zakucava, prvi njegovi poeni - 19:16.
4'
Kalinić se upisuje u strelce - 7:7.
Nvora postiže svoj četvrti poen - 7:9.
Karlik Džons se sjajno slnalazi posle promašaja - 9:9.
Igra se na dve pobede
Polufinalna serija, poput četvrtfinalne, igra se na dve pobede.
Partizan u ovoj seriji ima prednost domaćeg terena, pa bi bio domaćin u eventualnoj majstorici.
Revanš je u četvrtak, a Zvezda se odlučila da se igra u hali "Aleksandar Nikolić".
Partizan vodi 3:1 ove sezone
Večerašnji duel je peti ove sezone, a bilans je 3:1 u korist Partizana.
Crno-beli su ostvarili obe pobede u Evroligi, dok je u ABA ligi svako iskoristio prednost domaćeg terena.
Zvezda bez Miljenovića, tu su Mekintajer i Izundu
Poput Partizana, ni Crvena zvezda ne može da računa na sve igrače.
Odsutan je Stefan Miljenović.
U poslednji čas je donesena konačna odluka oko učešća Ebuke Izundua i Kodija Milera-Mekintajera.
U timu nema ni Nikole Đurišića, koji nema pravo nastupa u ABA ligi.
Partizan bez dvojice, tu su Pokuševski i Kalates
Prvi polufinalni duel, kao i ostatak sezone, propustiće zbog povrede kolena Šejk Milton. Takođe, nema ni Marija Nakića.
Aleksej Pokuševski se oporavio, kao i Nik Kalates.
U timu nema ni Žofrija Lovernja, koji nema pravo nastupa u ABA ligi.
Sastavi
PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA
Hala: Arena
Sudije: Tomislav Hordov, Miloš Koljenšić, Josip Radojković
PARTIZAN: Džons, Vašington, Osetkovski, Bošnjaković, Pokuševski, Braun, Radanov, Bonga, Lakić, Džekiri, Fernando, Kalates.
CRVENA ZVEZDA: Mekintajer, Batler, Davidovac, Karter, Kalinić, Dobrić, Rivero, Izundu, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke.