Saši Obradoviću, aktuelnom treneru Crvene zvezde, ne cvetaju ruže na Malom Kalemegdanu ni u drugom mandatu.

Posle bajkovitog starta sezone, gde je Zvezda žarila i palila Evroligom, došllo je do velikog sloma. Crveno-beli su sada blizu eliminacije, drugu godinu zaredom, u polufinalu ABA lige.

Obradoviću i bišem treneru Zvezde Janisu Sferopulosu, prema aktuelnim ugovorima, vezani su za crveno-bele do 2027. godine, što klub stavlja u specifičnu i nimalo jednostavnu situaciju usred sezone i u jeku rezultatskog pritiska i nezadovoljstva dela navijača.

Obradović se nalazi pod sve većim pritiskom javnosti, a deo navijača Zvezde otvoreno traži promene i njegov odlazak iz kluba, nezadovoljni oscilacijama u rezultatima i igri.

U takvoj atmosferi, Zvezda ulazi u završnicu sezone pod ozbiljnim opterećenjem - i sportskim i van terena. Uprava kluba bi u narednom periodu mogla da bude primorana da preseče i definiše jasan pravac kako dalje, jer dvostruki trenerski aranžman i rastući pritisak sa tribina i društvenih mreža stvaraju sve napetiju situaciju.

U isto vreme, dodatni pritisak dolazi i sa parketa - Partizan vodi sa 1:0 u polufinalnoj seriji plej-ofa ABA lige, što dodatno pojačava tenziju i u crveno-belom taboru. Podsetimo, ukoliko Zvezda ne okrene setiju protiv večitog rivala, to će biti druga uzastopna godina u kojoj Zvezda neće biti u finalu regionalnog takmičenja.

Pred Zvezdom je leto gde će morati da povuku neke važne, ali u isto vreme i teške odluke. Eventualni gubitak trofeja u ABA ligi ili KLS-u, dodatno će se sručiti na pleća Obradovića.

