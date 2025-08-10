Svi događaji
15:48

Jokiću tražili akreditaciju

Najbolji košarkaš Srbije i sveta Nikola Jokić doživeo je neprijatnost prilikom ulaska u halu u Limasolu. Kada je Jokić došao do redara, oni su tražili od njega da pokaže akreditaciju. Pogledajte kako je to izgledalo:

Nikola Jokić

15:43

Bez Jokića i Bogdanovića

Na meču protiv Kipra u sastavu Srbije neće biti Nikole Jokića i Bogdana Bogdanovića. Pored njih neće igrati ni Stefan Jović i Nikola Milutinov. Srbija će igrati u sledećem sastavu:

N. Jović, Avramović, Marinković, Gudurić, Petrušev, Dobrić, Vukčević, Topić, Micić, Koprivica, Davidovac

15:10

Slavlje u taboru "orlova"

Nikola Topić proslavio je 20. rođendan, a od saigrača i stručnog štaba dobio je tortu.

Nikola Topić.jpg

15:07

"Orlovi" apsolutni favoriti

Prema mišljenju kladionica, Srbija je apsolutni favorit protiv Kipra. Kvota na pobedu Kiprana ne postoji, a hendikep granica je čak 42.5! 

15:05

Dominacija Jokića

Nikola Jokić odigrao je fenomenalan meč protiv Grčke i susret je završio sa 23 poena i čak 19 skokova!

profimedia0890362899.jpg
Nikola Jokić u reprezenzaciji Srbije
Nikola Jokić
Nikola Jokić

15:03

Izrael pregazio Kiprane

Kipar je u subotu odigrao prijateljski meč protiv Izraela i izraelci su bili bolji rezultatom 109:69.

15:00

Četvrti meč "orlova"

Biće ovo četvrta utakmica košarkaša Srbije na pripremama pred Eurobasket. Do sada je Pešićeva četa pobeđivala Bosnu i Hercegovinu (126:89), zatim Poljsku (79:67) i na kraju Grčku (76:66).

Detalji sa meča Srbija - Grčka Foto: KSS / Savvides Press Sports Photographers