BOGDANOVIĆ I JOKIĆ VAN SASTAVA! Svetislav Pešić prelomio: Zvezde reprezentacije odmaraju protiv Kipra!
Košarkaši Srbije odigraće još jednu pripremnu utakmicu, ovog puta protiv Kipra, a sva dešavanja možete pratiti putem našeg lajv-bloga
Košarkaška reprezentacija Srbije u nedelju od 16 časova igra drugi meč na pripremnom turniru na Kipru. Protivnik će biti domaća selekcija, a sva dešavanja pre, za vreme i posle utakmice možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs.
Jokiću tražili akreditaciju
Najbolji košarkaš Srbije i sveta Nikola Jokić doživeo je neprijatnost prilikom ulaska u halu u Limasolu. Kada je Jokić došao do redara, oni su tražili od njega da pokaže akreditaciju. Pogledajte kako je to izgledalo:
Bez Jokića i Bogdanovića
Na meču protiv Kipra u sastavu Srbije neće biti Nikole Jokića i Bogdana Bogdanovića. Pored njih neće igrati ni Stefan Jović i Nikola Milutinov. Srbija će igrati u sledećem sastavu:
N. Jović, Avramović, Marinković, Gudurić, Petrušev, Dobrić, Vukčević, Topić, Micić, Koprivica, Davidovac
Slavlje u taboru "orlova"
Nikola Topić proslavio je 20. rođendan, a od saigrača i stručnog štaba dobio je tortu.
"Orlovi" apsolutni favoriti
Prema mišljenju kladionica, Srbija je apsolutni favorit protiv Kipra. Kvota na pobedu Kiprana ne postoji, a hendikep granica je čak 42.5!
Dominacija Jokića
Nikola Jokić odigrao je fenomenalan meč protiv Grčke i susret je završio sa 23 poena i čak 19 skokova!
Izrael pregazio Kiprane
Kipar je u subotu odigrao prijateljski meč protiv Izraela i izraelci su bili bolji rezultatom 109:69.
Četvrti meč "orlova"
Biće ovo četvrta utakmica košarkaša Srbije na pripremama pred Eurobasket. Do sada je Pešićeva četa pobeđivala Bosnu i Hercegovinu (126:89), zatim Poljsku (79:67) i na kraju Grčku (76:66).