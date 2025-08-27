Slušaj vest

Selektor Srbije Svetislav Pešić nije krio nezadovoljstvo posle meča sa Estonijom.

No, ovog puta na "meniju" Pešića nisu bili novinari ili igrači Srbije, već domaćini.

Srbija - Estonija, Evrobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

O čemu se radi? Pešić je pobesneo jer je morao da čeka dugo od završetka utakmice do početka konferencije.

Zamerio je domaćinu, potom i pokazivao na sat.

"Sada je 23.20 molim vas da poštujete naše vreme. Sat vremena posle utakmice da čekamo konferenciju... Spreman sam za sve, ali sad je 23.20. Samo da ne traje predugo sad".

Eurobasket 2025: Pešić besan kao ris posle pobede nad Estonijom Izvor: Kurir

 Ipak, Pešić se u nastavku smirio i analizirao utakmicu protiv Estonije.

