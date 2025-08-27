Pešiću je zasmetala kasnija satnica početka konferencije za medije
PEŠIĆ BESAN KAO RIS POSLE POBEDE NAD ESTONIJOM: Selektor Srbije pokazivao na sat i tražio jedno od domaćina!
Selektor Srbije Svetislav Pešić nije krio nezadovoljstvo posle meča sa Estonijom.
No, ovog puta na "meniju" Pešića nisu bili novinari ili igrači Srbije, već domaćini.
Srbija - Estonija, Evrobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
O čemu se radi? Pešić je pobesneo jer je morao da čeka dugo od završetka utakmice do početka konferencije.
Zamerio je domaćinu, potom i pokazivao na sat.
"Sada je 23.20 molim vas da poštujete naše vreme. Sat vremena posle utakmice da čekamo konferenciju... Spreman sam za sve, ali sad je 23.20. Samo da ne traje predugo sad".
