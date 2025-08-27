Orlovi na treningu u Rigi

Harizmatični selektor Srbije, Svetislav Pešić, nasmejao je do suza naše košarkaše na poslednjem treningu pred meč sa Estonijom.

Sjajna atmosfera vlada u taboru Srbije pred sam start Evropskog prvenstva, što se jasno može videti na snimku koji je KSS podelio na društvenim mrežama.

Danas rođendan slavi čuveni doktor reprezentacije Dragan Gaga Radovanović, koji je pre dve godine u Manili svojim znanjem i iskustvom praktično spasao život Boriši Simaniću, pa je Pešić tim povodom održao zanimljiv govor na trenigu našeg tima.

Okupio je popularni Kari igrače na centru i započeo svoje izlaganje:

"On je bio doktor reprezentacije, a ja sam bio trener reprezentacija. Od tada radimo zajedno..." rekao je Kari.

"Ja mu želim da doživi 76. godina kao i ja" dodao je uz osmeh selektor.

Nakon njegove rečenice svi su prasnuli u smeh, a onda je usledila i prava fešta.

"Srećan rođendan", u glas su uzviknuli svi prisutni.

Pogledajte kako je to izgledalo:

