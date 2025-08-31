Slušaj vest

Kapiten Srbije Bogdan Bogdanović završio je učešće na Eurobasketu!

Kako Meridian sport saznaje iz izvora iz Amerike, Bogdanović više neće moći da pomogne ekipi Svetislava Pešića, jer je u SAD potvrđeno da postoji ruptura mišića zadnje lože i pakleni strelac ne može da zaigra u nastavku takmičenja.

Nije potrebno uopšte trošiti reči o tome koliko je ovo težak udarac za našu reprezentaciju. Kapiten je vođa na terenu, neko sa neverovatnom energijom, srcem pobednika, borac do poslednjeg atoma snage… Svima je kristalno jasno da Srbija sa Bogdanom i bez njega nije ista reprezentacija.

1/6 Vidi galeriju Bogdan Bogdanović u dresu Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Bogdanović je već 15 godina srce i duša reprezentacije Srbije. Izgradio je status vođe ne samo košarkaškim talentom već i odnosom prema saigračima. Na parketu ga odlikuje hrabrost u ključnim momentima - on je taj koji preuzima poslednji šut, ali i spremno deli loptu mlađim igračima, pokazujući im poverenje i pružajući podršku. Van parketa, poznat je kao neko ko uvek drži ekipu na okupu, gradi atmosferu i inspiriše svojom energijom.

Želeo je silno da donese Srbiji to dugo čekano zlato, ali sreća mu je nažalost okrenula leđa. Doživeo je povredu već u drugom kolu grupne faze, pa više neće moći da pomogne saigračima na terenu, ali će svim srcem biti uz njih do kraja turnira.

Kako se povredio Bogdan?

Bogdanović se povredio u finišu prvog poluvremena utakmice sa Portugalom, koji je naš tim dobio rezultatom 80:69.

Bogdanović se nakon jednog prodora uhvatio za zadnju ložu, a onda je sa bolnom grimasom napustio parket i više se nije vraćao u utakmici protiv Portugalije.

Biće teško u nastavku bez Bogdana, ali nema sumnje da će ovo biti i motiv više sa Jokića i ekipu da donesu radost sebi, navijačima, ali i svom kapitenu.