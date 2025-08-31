Slušaj vest

Srbija više nije apsolutni favorit na Eurobasketu. Srbije više nije ni favorit na Eurobasketu. Stvari su poprilično jasne: bez Bogdana Bogdanovića ovo nije isti tim i to je odmah potrebno jasno i glasno reći.

Naravno, ovo ne znači nikavu predaju ili pedalj odstupanja od ambicija. „Orlovi“ i dalje ostaju na svom putu, a on je jasan – evropsko zlato. Samo što će sada da bude još teže, nego pre nekoliko dana...

Nećemo previše o značaju Bogdana za srpski tim – to apsolutno svi znaju. Gledamo u budućnost: Ko i kako može da ga zameni? Bar na približnom nivou. Odgovor je na papiru prost – tim.

A, kada uđemo u dublju analizu od tri igrača se očekuje da preuzmu po deo Bogdanovog „tereta“.

Pre svega, potreban nam je Vasa Micić. Nije on „direktni“ zamenik Bogdanovića, ali spoljna linija vapi za starim Vasom. Ako to dobijemo imaćemo mnogo više prostora za Gudurića i Dobrića koje čeka ozbiljna uloga do kraja Eurobasketa. I oni mogu to da iznesu!

Kvalitet imaju. Znanje imaju. Forma im ide uzlaznom putanjom. Dobrić je na meču protiv Letonije pokazao šta može da donese državnom timu. I potrebno je tako da nastavi.

Gudurića čeka najteža, ali i najvažnija uloga. On je spreman za nju. Fantastičnu sezona ima iza sebe, maksimalno je posvećen i fokusiran i tek će pokazati ono najbolje u nastavku takmičenja. U to budite sigurni.

Ostatak tima? Najveći teren ide na leđa Jokiću. Kako ga nosi? Pokazao je na utakmici protiv Letonije. Ono što je važno i nepohodno da se zna: ne može sam Jokić da nam donese uspeh u Rigi. Od suštinskog značaja je da mu se priključi preostalih 10 momaka. Da ga prate na najbolji mogući način koji umeju...

Sada je timu potrebna najveća moguća podrška. Sada je potrebno da svi budu uz „orlove“. Oni sada igraju za Srbiju i svog kapitena. I daće poslednji atom snage i znanja. U to budite uvereni.