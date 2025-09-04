Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije poražena je od Turske u meču poslednjeg kola grupe A na Eurobasketu 2025 rezultatom 95:90.

Bio je ovo prvi poraz naše reprezentacije na Evropskom prvenstvu, a susret su u potpunosti obeležili Nikola Jokić i Alperen Šengun.

Jokić i "Bejbi Jokić" igrali su fenomenalno, zasenili su sve ostale na terenu, te su mnogi počeli da diskutuju - ko je od njih dvojice bio bolji?

Nikola je susret završio sa 22 poena, devet skokova i četiri asistencije, dok je Šengun imao 28 poena, 13 skokova i osam asistencija. Turska je na kraju odnela pobedu, a neke ključne poene dao je upravo Šengun.

Zato, pitamo i vas - ko je po vama bio bolji na ovom meču? Glasajte u našoj anketi:

Anketa Ko je bio bolji na meču Srbija - Turska na Eurobasketu 2025, Jokić ili Šengun? Nikola Jokić 60.71% Alperen Šengun 39.29%

Diskutabilna objava FIBA

Zbog načina igre Šengun je u NBA poznat kao "Bejbi Jokić", a FIBA sada smatra da je zaslužio drugačiji nadimak.

Nakon meča sa Srbijom Svetska košarkaška federacija posvetila je zanimljivu objavu turskom centru:

"Nije bejbi Jokić – zovite ga tata Šengun".

Očekivano, objava je izazvala lavinu reakcija - Turci likuju, a navijači iz Srbije priželjkuju novi okršaj na kom će Nikola pokazati svima ko je najbolji košarkaš na planeti.

Sramna karikatura Turaka

Velika euforija vlada u Turskoj nakon trijmufa njihove reprezentacije nad Srbijom u poslednjem kolu grupne faze Evropskog prvenstva. Turci su napravili karikaturu na kojoj Šengun u naručju kao bebu drži Nikolu Jokića, koji ima tužan izraz na licu, uz komentar:

"Ko je beba Jokić?" aludirali su na nadimak turskog centra.

Nadamo se da će Nikola u nastavku turnira imati priliku da im odgovori u svom prepoznatiljivom stilu.

