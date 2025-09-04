(ANKETA) KO JE BIO BOLJI NA MEČU SRBIJA - TURSKA, JOKIĆ ILI ŠENGUN?! Turci su dobili utakmicu, a ko je odneo pobedu u duelu NBA zvezda?!
Košarkaška reprezentacija Srbije poražena je od Turske u meču poslednjeg kola grupe A na Eurobasketu 2025 rezultatom 95:90.
Bio je ovo prvi poraz naše reprezentacije na Evropskom prvenstvu, a susret su u potpunosti obeležili Nikola Jokić i Alperen Šengun.
Jokić i "Bejbi Jokić" igrali su fenomenalno, zasenili su sve ostale na terenu, te su mnogi počeli da diskutuju - ko je od njih dvojice bio bolji?
Nikola je susret završio sa 22 poena, devet skokova i četiri asistencije, dok je Šengun imao 28 poena, 13 skokova i osam asistencija. Turska je na kraju odnela pobedu, a neke ključne poene dao je upravo Šengun.
Zato, pitamo i vas - ko je po vama bio bolji na ovom meču? Glasajte u našoj anketi:
Ko je bio bolji na meču Srbija - Turska na Eurobasketu 2025, Jokić ili Šengun?
Diskutabilna objava FIBA
Zbog načina igre Šengun je u NBA poznat kao "Bejbi Jokić", a FIBA sada smatra da je zaslužio drugačiji nadimak.
Nakon meča sa Srbijom Svetska košarkaška federacija posvetila je zanimljivu objavu turskom centru:
"Nije bejbi Jokić – zovite ga tata Šengun".
Očekivano, objava je izazvala lavinu reakcija - Turci likuju, a navijači iz Srbije priželjkuju novi okršaj na kom će Nikola pokazati svima ko je najbolji košarkaš na planeti.
Sramna karikatura Turaka
Velika euforija vlada u Turskoj nakon trijmufa njihove reprezentacije nad Srbijom u poslednjem kolu grupne faze Evropskog prvenstva. Turci su napravili karikaturu na kojoj Šengun u naručju kao bebu drži Nikolu Jokića, koji ima tužan izraz na licu, uz komentar:
"Ko je beba Jokić?" aludirali su na nadimak turskog centra.
Nadamo se da će Nikola u nastavku turnira imati priliku da im odgovori u svom prepoznatiljivom stilu.
