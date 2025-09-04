Slušaj vest

Košarkaši Turske i Srbije priredili su ljubiteljima košarke spektakl za pamćenje.

U direktnom okršaju za prvom mesto u grupi A Turska je posle neizvesne završnice savladala selekciju Srbije rezultatom 95:90 i tako obezbedila sebi lakši put u nokaut fazi turnira.

Nikola Jokić na meču Srbija - Turska na Eurobasketu 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Najzaslužniji za trijumf Turske bio je NBA as Alperen Šengun, koji je meč završio sa impresivnim učinkom - 28 poena, 13 skokova i osam asistencija imao je centar Hjuston Roketsa.

Ljubitelji košarke uživali su u sjajnom okršaju dva najbolja centra na prvenstvu, Jokića i Šenguna, a pobedu je ovaj put odneo turski reprezentativac.

Imao je bolji učinak na ovom meču od Srbina, koji je zabeležio 22 poena, devet skokova i četiri asistencije, pa su nakon utakmice usledili brojni hvalospevi na račun Turčina.

Zbog načina igre Šengun je u NBA poznat kao "Bejbi Jokić", a FIBA sada smatra da je zaslužio drugačiji nadimak.

Nakon meča sa Srbijom Svetska košarkaška federacija posvetila je zanimljivu objavu turskom centru:

"Nije bejbi Jokić – zovite ga tata Šengun".

Očekivano, objava je izazvala lavinu reakcija - Turci likuju, a navijači iz Srbije priželjkuju novi okršaj na kom će Nikola pokazati svima ko je najbolji košarkaš na planeti.

Kurir sport

Ne propustiteEuroBasket 2025TURCI BRUTALNO PROZVALI JOKIĆA! Napravili sramnu karikaturu Srbina sa Šengunom, pa žestoko "pecnuli" Somborca: Ko je beba?!
Nikola Jokić, Alperen Šengun
EuroBasket 2025ATAMAN CELE NOĆI SLAVIO POBEDU NAD SRBIJOM! Trener Turske u transu na ulicama Rige (VIDEO)
Ergin Ataman 5.jpg
EuroBasket 2025ISPLIVAO FRAPANTAN PODATAK VEZAN ZA NIKOLU JOKIĆA! Ne pamtimo kada se ovako nešto desilo: Turci ga tukli čitav meč, a sudije... Neverovatno!
turkey-serbia-47930.JPG
EuroBasket 2025OGLASIO SE BOGDAN: Srbija poražena od Turske, a Bogdanović je za saigrače imao moćnu poruku
Bogdan Bogdanović protiv Portugala u dresu Srbije

Nikola Jokić zakucava na Srbija - Turska Izvor: Arena 1 Premium