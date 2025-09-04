Slušaj vest

Košarkaši Turske i Srbije priredili su ljubiteljima košarke spektakl za pamćenje.

U direktnom okršaju za prvom mesto u grupi A Turska je posle neizvesne završnice savladala selekciju Srbije rezultatom 95:90 i tako obezbedila sebi lakši put u nokaut fazi turnira.

Najzaslužniji za trijumf Turske bio je NBA as Alperen Šengun, koji je meč završio sa impresivnim učinkom - 28 poena, 13 skokova i osam asistencija imao je centar Hjuston Roketsa.

Ljubitelji košarke uživali su u sjajnom okršaju dva najbolja centra na prvenstvu, Jokića i Šenguna, a pobedu je ovaj put odneo turski reprezentativac.

Imao je bolji učinak na ovom meču od Srbina, koji je zabeležio 22 poena, devet skokova i četiri asistencije, pa su nakon utakmice usledili brojni hvalospevi na račun Turčina.

Zbog načina igre Šengun je u NBA poznat kao "Bejbi Jokić", a FIBA sada smatra da je zaslužio drugačiji nadimak.

Nakon meča sa Srbijom Svetska košarkaška federacija posvetila je zanimljivu objavu turskom centru:

"Nije bejbi Jokić – zovite ga tata Šengun".

Očekivano, objava je izazvala lavinu reakcija - Turci likuju, a navijači iz Srbije priželjkuju novi okršaj na kom će Nikola pokazati svima ko je najbolji košarkaš na planeti.

