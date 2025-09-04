CELA SRBIJA JE BESNA ZBOG OBJAVE FIBA! Da li im je ovako nešto trebalo?! Posle meča Srbije i Turske spomenuli Jokića i Šenguna, kada vidite kako - poludećete!
Košarkaši Turske i Srbije priredili su ljubiteljima košarke spektakl za pamćenje.
U direktnom okršaju za prvom mesto u grupi A Turska je posle neizvesne završnice savladala selekciju Srbije rezultatom 95:90 i tako obezbedila sebi lakši put u nokaut fazi turnira.
Najzaslužniji za trijumf Turske bio je NBA as Alperen Šengun, koji je meč završio sa impresivnim učinkom - 28 poena, 13 skokova i osam asistencija imao je centar Hjuston Roketsa.
Ljubitelji košarke uživali su u sjajnom okršaju dva najbolja centra na prvenstvu, Jokića i Šenguna, a pobedu je ovaj put odneo turski reprezentativac.
Imao je bolji učinak na ovom meču od Srbina, koji je zabeležio 22 poena, devet skokova i četiri asistencije, pa su nakon utakmice usledili brojni hvalospevi na račun Turčina.
Zbog načina igre Šengun je u NBA poznat kao "Bejbi Jokić", a FIBA sada smatra da je zaslužio drugačiji nadimak.
Nakon meča sa Srbijom Svetska košarkaška federacija posvetila je zanimljivu objavu turskom centru:
"Nije bejbi Jokić – zovite ga tata Šengun".
Očekivano, objava je izazvala lavinu reakcija - Turci likuju, a navijači iz Srbije priželjkuju novi okršaj na kom će Nikola pokazati svima ko je najbolji košarkaš na planeti.
Kurir sport