Grupna faza Eurobasketa 2025 je završena i posle velike borbe, puno lepih poteza, drame i neizvesnosti, dobili smo sve parove osmine finala.

U osmini finala sastaće se:

Litvanija - Letonija

Grčka - Izrael

Turska - Švedska

Poljska- BiH

Nemačka- Portugal

Italija - Slovenija

Srbija - Finska

Francuska - Gruzija

Srbija će imati jako težak put do finala, pa će Nikola Jokić i saigrači morati da upale u petu brzinu ako žele da osvoje neku od medalja. Jokić jeste obeležio dosadašnji tok Eurobasketa, ali je pored njega još dosta igrača iskočilo u prvi plan. Trka za MVP trofej biće veoma zanimljiva, a mi smo vam izdvojili deset glavnih kandidata za ovo priznanje.

Nikola Jokić (Srbija)

Nikola Jokić je prosečno beležio 20,2 poena, 9,2 skoka i 4,4 asistencije po meču u prvoj fazi i definitivno je u krugu najužih kandidata za MVP trofej. Desti je na listi po broju poena Jokić, peti po skokovima, a tek dvadeseti po asistencijama, mada se mora uzeti u obzir da mu je na pojedinim mečevima i minutaža bila slabija.

Ipak, kako bi Srbija osvojila neku od medalja, Jokić će definitivno morati da pojača ritam!

Luka Dončić (Slovenija)

Nijedna selekcija na šampionatu ne zavisi od jednog igrača kao Slovenija od Luke Dončića! Apsolutni lider i neko ko na leđima drži čitavu reprezentaciju.

Prosečno je beležio 32,4 poena, osam skokova i 8,4 asistencije, ostvario je jedan tripl-dabl, bio na jednu asistenciju od drugog i koliko će daleko Slovenija dogurati zavisi isključivo od njega! Po broju poena je prvi na listi, drugi je po asistencijama, a osmi po skokovima i zaista je obeležio dosadašnji tok Eurobasketa 2025.

Alperen Šengun (Turska)

"Bejbi Jokić" u centar pažnje dospeo je odličnim igrama na svim mečevima, ali posebno se istakao protiv Srbije. Mnogi ga već promovišu u najkorisnijeg igrača, ali će za tako nešto morati dodatno da se pomuči.

Odlično je Alperen Šengun parirao Nikoli Jokiću, doneo je pobedu Turskoj protiv Srbije i ako nastavi u ovom ritmu - definitivno je među kandidatima za MVP trofej. Trenutno prosečno beleži 21,6 poena, 9,6 skokova i 6,8 asistencija i nema dileme da je obeležio prvu fazu Evropskog prvenstva.

Janis Adetokumbo (Grčka)

Odigrao je samo tri meča na Eurobasketu, ali je na njima bio brutalan! Prosečno je beležio 27,7 poena, 9,7 skokova i pet asistencija, a koliko zavisi igra Grčke od njega najbolje govori to da je četa Vasilisa Spanulisa bez Janisa Adetokumba u timu doživela poraz od Bosne i Hercegovine!

Videćemo kako će igrati u završnici Eurobasketa 2025.

Deni Avdija (Izrael)

Strašne partije pružao je Deni Avdija u prvoj fazi Eurobasketa.

Prosečno je beležio 24,4 poena, 7,6 skokova i tri asistencije, srušio je Francuze kojima je ubacio 26 poena i bio je najzaslužniji za to što je Izrael stigao do druge faze takmičenja. Koliko može protiv Janisa i Grčke? Videćemo...

Lauri Markanen (Finska)

Najbolji igrač prvog rivala Srbije u nokaut fazi takmičenja. Šta je Luka Dončić za Sloveniju, to je Lauri Markanen za Finsku! Prosečno je beležio 25,4 poena, 8,2 skoka i 2,6 asistencije i "orlovi" će morati da obrate posebnu pažnju na njega.

Ostali

Pored pomenutih šest košarkaša, odlični u prvoj fazi Eurobasketa 2025 bili su i Nemci Denis Šruder i Franc Vagner, kao i naturalizovani Poljak Džordan Lojd i ljubimac navijača u Rigi Kristaps Porzingis.

Možda će baš neko od njih voditi svoju selekciju do zlata, a sebi obezbediti MVP trofej.

Za kraj, glasajte i vi - ko će biti MVP Eurobasketa 2025?!

