Svetislav Pešić, selektor Srbije, rekao je da mu ne pada na pamet da podnese ostavku nakon debakla "orlova" na Eurobasketu, ali on ionako neće ostati na klupi jer mu ističe ugovor s Košarkaškim savezom Srbije, koji je produžio u septembru prošle godine.

Izgledalo je da je Pešić logično i pravo rešenje, ali se na kraju sve završilo debaklom...

Tada je dugo trajala neizvesnost da li će Pešić nastaviti da vodi košarkašku reprezentaciju Srbije, ali se na kraju sve završilo logičnim rešenjem - popularni Kari potpisao je produženje saradnje na još godinu dana.

Nezvanično, Pešićeva plata tada je povećana sa 550.000 na 900.000 evra, plus bonusi. Sve je izgledalo idilično nakon bronze na Olimpijskim igrama i pre toga srebra na Svetskom prvenstvu.

S velikim optimizmom čekalo se Evropsko prvenstvo i jedinstvena prilika da popularni Kari nakon 24 godine našoj zemlji donese evropsko zlato. Krenulo se s Jokićem, Bogdanovićem i Micićem na juriš na najsjajnije odličje u Rigi, nije bilo nikoga na kugli zemaljskoj ko nije smatrao da je Srbija najveći favorit na Eurobasketu.

A onda, posle povrede Bogdana Bogdanovića sve se raspalo kao kula od karata, najpre je slabosti naše čete pokazao poraz od Turske, koji je "orlove" bacio na teži put do finala, da bi nas sve dotukao neshvatljiv debakl u meču osmine finale s Fincima.

Opšta je ocena da je preiskusni stručnjak najviše podbacio, činilo se da se u pojedinim periodima meča potpuno pogubio - što se tiče taktike, tajm-auta, izmena.. Nikome nije bilo jasno zašto je "zaboravljen" Aleksa Avramović, zašto je Vanja Marinković, poznat kao dobar defanzivac, gotovo ceo meč presedeo na klupi, zašto nije probao s Tristanom Vukčevićem, jednim od boljih šutera, kad smo već kuburili u tom elementu igre.

Dopustio je Pešić da ga u svemu pročita Lasi Tuvi, mladi trener Finske, koji u karijeri nije imao značajnijih uspeha. Ovo mu je najveći pošto je s jednim i po vrhunskim igračem (Markanen, Jantunen) uspeo da priredi neviđenu senzaciju.

Potez je sada na Košarkaškom savezu Srbije, na predsedniku srpske kuće košarke Nebojši Čoviću da odluče šta i kako dalje. Ovako, čini se, iako Pešiću kapa dole za sve što je uradio za našu košarku, više neće moći.

