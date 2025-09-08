Slušaj vest

Svetislav Pešić, selektor Srbije, rekao je da mu ne pada na pamet da podnese ostavku nakon debakla "orlova" na Eurobasketu, ali on ionako neće ostati na klupi jer mu ističe ugovor s Košarkaškim savezom Srbije, koji je produžio u septembru prošle godine. 

Izgledalo je da je Pešić logično i pravo rešenje, ali se na kraju sve završilo debaklom...

Tada je dugo trajala neizvesnost da li će Pešić nastaviti da vodi košarkašku reprezentaciju Srbije, ali se na kraju sve završilo logičnim rešenjem - popularni Kari potpisao je produženje saradnje na još godinu dana.

Svetislav Pešić na klupi košarkaške reprezentacije Srbije Eurobasket 2025 Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Nezvanično, Pešićeva plata tada je povećana sa 550.000 na 900.000 evra, plus bonusi. Sve je izgledalo idilično nakon bronze na Olimpijskim igrama i pre toga srebra na Svetskom prvenstvu.

S velikim optimizmom čekalo se Evropsko prvenstvo i jedinstvena prilika da popularni Kari nakon 24 godine našoj zemlji donese evropsko zlato. Krenulo se s Jokićem, Bogdanovićem i Micićem na juriš na najsjajnije odličje u Rigi, nije bilo nikoga na kugli zemaljskoj ko nije smatrao da je Srbija najveći favorit na Eurobasketu.

Ne propustiteEuroBasket 2025POMRAČENJE: Pitanje za selektora Pešića - gde je nestao Aleksa Avramović?
Svetislav Pešić

A onda, posle povrede Bogdana Bogdanovića sve se raspalo kao kula od karata, najpre je slabosti naše čete pokazao poraz od Turske, koji je "orlove" bacio na teži put do finala, da bi nas sve dotukao neshvatljiv debakl u meču osmine finale s Fincima.

Aleksa Avramović na Eurobasketu 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Opšta je ocena da je preiskusni stručnjak najviše podbacio, činilo se da se u pojedinim periodima meča potpuno pogubio - što se tiče taktike, tajm-auta, izmena.. Nikome nije bilo jasno zašto je "zaboravljen" Aleksa Avramović, zašto je Vanja Marinković, poznat kao dobar defanzivac, gotovo ceo meč presedeo na klupi, zašto nije probao s Tristanom Vukčevićem, jednim od boljih šutera, kad smo već kuburili u tom elementu igre.

Ne propustiteEuroBasket 2025GDE JE ZAPELO IZMEĐU MICIĆA I JOKIĆA NA EUROBASKETU? Brojke sve govore, da li je Vasa morao na hitno hlađenje?
Vasa Micić

Dopustio je Pešić da ga u svemu pročita Lasi Tuvi, mladi trener Finske, koji u karijeri nije imao značajnijih uspeha. Ovo mu je najveći pošto je s jednim i po vrhunskim igračem (Markanen, Jantunen) uspeo da priredi neviđenu senzaciju.

Potez je sada na Košarkaškom savezu Srbije, na predsedniku srpske kuće košarke Nebojši Čoviću da odluče šta i kako dalje. Ovako, čini se, iako Pešiću kapa dole za sve što je uradio za našu košarku, više neće moći.

Ne propustiteEuroBasket 2025PEŠIĆEV PROLAZAK PORED JOKIĆA I EKIPE BEZ REČI... Ekskluzivan snimak sa Eurobasketa! Evo šta se dešavalo iza kulisa (VIDEO)
Svetislav Pešić na meču Srbija - Finska na Eurobasketu 2025
EuroBasket 2025POTPUNA NEVERICA NA EUROBASKETU! REPREZENTACIJA OSTALA BEZ SELEKTORA PRED ODLUČUJUĆE BITKE! Njega menja Beograđanin - da, dobro ste pročitali!
Denis Šruder i Aleks Mumbru
EuroBasket 2025ZAŠTO JOKIĆ NE PRIČA ZA SRPSKE, A DAJE IZJAVE ZA AMERIČKE MEDIJE? Ovo je objašnjenje: Odluku je doneo zbog...
Nikola Jokić na meču Srbija - Finska Eurobasket 2025
EuroBasket 2025DONČIĆ PSOVAO I URLAO NA SVOJE SAIGRAČE KOJI SE SVAĐAJU MEĐUSOBNO! Isplivao najluđi snimak sa Eurobasketa! O ovom tajm-autu svi bruje, pogledajte kako Luka grmi
Screenshot 2025-09-08 104554.jpg

BONUS VIDEO:

Svetislav Pešić vređao novinara Izvor: Kurir