Košarkaška reprezentacija Srbije neslavno je završila učešće na Eurobasketu ovog leta.

Kobna po "orlove" bila je selekcija Finske u osmini finala, koja je savladala našu selekciju rezultatom 92:86.

Posle bitke lako je biti general, ali nije tajna da je samo nekoliko košarkaša Srbije opravdalo učinak u dresu srpske selekcije.

Ako izuzmemo Nikolu Jokića, Nikolu Jovića, iskusnog Stefana Jovića koji je zakrpio igru našeg tima na poziciji pleja, ali i energiju Alekse Avramovića koja često ume da ode u kontra smeru, većina tima koji je selektirao Svetislav Pešić za ovaj šampionat je podbacila!

Možda, tu možemo da svrstamo i Ognjena Dobrića koji je izgarao na parketu, međutim, ni to nije bilo spektakularno...

Uz dužno poštovanje talenta koji poseduje, ali i klupskih i individualnih uspeha, Vasa Micić je bez dileme bio daleko od sistema igre naše reprezentacije u Rigi ovog leta.

Problemi sa povredama, malo minuta u NBA ligi, a na sve to i sukob na Eurobasketu sa Svetislavom Pešićem - kulminiralo je velikom nervozom Vase na terenu.

Iz utakmice u utakmicu delovao je sve lošije, što nije subjektivni osećaj, već brojke na papiru koje jasno govore koliko je Vasa malo doprineo igri naše reprezentacije:

Statistika Vase Micića na Eurobasketu 2025 Ukupno 24 poena na 6 utakmica - 4 po meču.

Ukupno 11 asistencija na 6 utakmica - 1,8 po meču

79,28 minuta - 13,4 po meču

Prosečni indeks 16 - po meču 2,7

Šut iz igre 34,6.

Šut za dva 50 odsto

Šut za tri 25 posto - 4/16 za tri

Gde je zapelo u igri Vase Micića?

I nisu samo Micićeve brojke te koje su koštale Srbiju bolje igre u Rigi. Jednostavno, Micić i Nikola Jokić nisu kompatibilni na terenu! Tako je bilo 2022. protiv Italije, a ništa bolje to nije izgledalo ni 2019. i 2024. u Parizu.

Kada je Vasa na jedinici to je previše driblinga u mestu dok Jokić čeka dodavanje oko linije 6,75 - a, kada Nikola ne dobije loptu, oko najboljeg košarkaša sveta stvore se dva igrača i tada pas mora da ide na drugu stranu.

Otud je Micić preskakao dodavanja, pa su se navijači Srbije često nervirali i pitali, kako i zašto Vasa gubi lopte, jer mu seku dodavanja - nakon čega je obavezno išla kontra protivničkog tima.

Sa druge strane Stefan Jović igra jednostavniju košarkašu od Vase i upravo su on i Jokić delovali u igri dva na dva. Uručenje na vrhu, što su Džamal Marej i Nikola Jokić patentirali u Denveru sa Vasom nije moguće, jer kao što smo rekli, Micić i suviše dribla loptu te traži poziciju kako da napadne koš, a tu od timske košarke sa Nikolom kao glavnim pokretačem akcija - nema!

Nedostatak fizičke spreme oduzela je Vasi brzinu prvog koraka i to je u Rigi delovalo mučno kada se Micić sam upetlja u tri protivnička igrača.

Sve ovo je sada uzaludno, jer Srbiju nećemo gledati u četvrtfinalu Eurobasketa. Treba napomenuti da Vasa nije jedini krivac, već selektor Pešić koji ga je čekao i očigledno pogrešio u proceni da će Micić kad-tad procvetati u Rigi.

