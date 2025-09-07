GDE JE ZAPELO IZMEĐU MICIĆA I JOKIĆA NA EUROBASKETU? Brojke sve govore, da li je Vasa morao na hitno hlađenje?
Košarkaška reprezentacija Srbije neslavno je završila učešće na Eurobasketu ovog leta.
Kobna po "orlove" bila je selekcija Finske u osmini finala, koja je savladala našu selekciju rezultatom 92:86.
Posle bitke lako je biti general, ali nije tajna da je samo nekoliko košarkaša Srbije opravdalo učinak u dresu srpske selekcije.
Ako izuzmemo Nikolu Jokića, Nikolu Jovića, iskusnog Stefana Jovića koji je zakrpio igru našeg tima na poziciji pleja, ali i energiju Alekse Avramovića koja često ume da ode u kontra smeru, većina tima koji je selektirao Svetislav Pešić za ovaj šampionat je podbacila!
Možda, tu možemo da svrstamo i Ognjena Dobrića koji je izgarao na parketu, međutim, ni to nije bilo spektakularno...
Uz dužno poštovanje talenta koji poseduje, ali i klupskih i individualnih uspeha, Vasa Micić je bez dileme bio daleko od sistema igre naše reprezentacije u Rigi ovog leta.
Problemi sa povredama, malo minuta u NBA ligi, a na sve to i sukob na Eurobasketu sa Svetislavom Pešićem - kulminiralo je velikom nervozom Vase na terenu.
Iz utakmice u utakmicu delovao je sve lošije, što nije subjektivni osećaj, već brojke na papiru koje jasno govore koliko je Vasa malo doprineo igri naše reprezentacije:
Statistika Vase Micića na Eurobasketu 2025
- Ukupno 24 poena na 6 utakmica - 4 po meču.
- Ukupno 11 asistencija na 6 utakmica - 1,8 po meču
- 79,28 minuta - 13,4 po meču
- Prosečni indeks 16 - po meču 2,7
- Šut iz igre 34,6.
- Šut za dva 50 odsto
- Šut za tri 25 posto - 4/16 za tri
Gde je zapelo u igri Vase Micića?
I nisu samo Micićeve brojke te koje su koštale Srbiju bolje igre u Rigi. Jednostavno, Micić i Nikola Jokić nisu kompatibilni na terenu! Tako je bilo 2022. protiv Italije, a ništa bolje to nije izgledalo ni 2019. i 2024. u Parizu.
Kada je Vasa na jedinici to je previše driblinga u mestu dok Jokić čeka dodavanje oko linije 6,75 - a, kada Nikola ne dobije loptu, oko najboljeg košarkaša sveta stvore se dva igrača i tada pas mora da ide na drugu stranu.
Otud je Micić preskakao dodavanja, pa su se navijači Srbije često nervirali i pitali, kako i zašto Vasa gubi lopte, jer mu seku dodavanja - nakon čega je obavezno išla kontra protivničkog tima.
Sa druge strane Stefan Jović igra jednostavniju košarkašu od Vase i upravo su on i Jokić delovali u igri dva na dva. Uručenje na vrhu, što su Džamal Marej i Nikola Jokić patentirali u Denveru sa Vasom nije moguće, jer kao što smo rekli, Micić i suviše dribla loptu te traži poziciju kako da napadne koš, a tu od timske košarke sa Nikolom kao glavnim pokretačem akcija - nema!
Nedostatak fizičke spreme oduzela je Vasi brzinu prvog koraka i to je u Rigi delovalo mučno kada se Micić sam upetlja u tri protivnička igrača.
Sve ovo je sada uzaludno, jer Srbiju nećemo gledati u četvrtfinalu Eurobasketa. Treba napomenuti da Vasa nije jedini krivac, već selektor Pešić koji ga je čekao i očigledno pogrešio u proceni da će Micić kad-tad procvetati u Rigi.
