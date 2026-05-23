Zvaničnici Telekom centra u Atini u subotu su javno kritikovali organizaciju Evrolige zbog ozbiljnih bezbednosnih i organizacionih problema tokom polufinala Fajnal-fora 2026. godine održanog u Atini.

U saopštenju objavljenom na Instagramu, uprava dvorane navela je da je tokom petka došlo do niza ozbiljnih propusta koji su, prema njihovim tvrdnjama, ugrozili bezbednost hiljada ljudi u hali. Istakli su da je osoblje Evrolige narušilo rad bezbednosnog sistema arene korišćenjem neispravnih i kompromitovanih digitalnih podataka za ulaznice, što je izazvalo veliki tehnički kolaps prilikom ulaska publike.

1/4 Vidi galeriju Olimpijakos - Fenerbahče 79:61, polufinale fajnal-fora Evrolige Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Lato Klodian / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Kako se navodi, nakon pada sistema menadžer bezbednosti Evrolige preuzeo je upravljanje lokalnim obezbeđenjem i dao instrukcije da se velikom broju ljudi omogući ulaz bez standardnih provera i bez validnih karata.

Probleme je dodatno pojačalo kašnjenje u distribuciji ulaznica, zbog čega su brojni navijači dugo čekali ispred dvorane iako su regularno kupili karte, dok pojedini nikada nisu dobili svoje ulaznice.

Predstavnici arene tvrde i da su pojedine grupe prolazile kroz spoljne bezbednosne punktove bez ikakve kontrole identiteta ili pregleda. Tokom naknadne provere navodno je ustanovljeno da su u opticaju bile duplirane ili nevažeće ulaznice sa sedištima koja zapravo nisu postojala u hali. Situaciju je dodatno zakomplikovalo to što deo bezbednosnih akreditacija nije bio ni odštampan, pa čak ni direktor angažovane zaštitarske firme nije imao zvaničnu propusnicu.

Prema navodima uprave, veliki broj ljudi bez odgovarajućih akreditacija našao se neposredno uz teren, što je predstavljalo ozbiljan rizik u slučaju eventualne hitne evakuacije.

1/4 Vidi galeriju Valensija - Real Madrid 90:105, polufinale fajnal-fora Evrolige Foto: Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Kako je veče odmicalo, stanje u dvorani postajalo je sve ozbiljnije. U saopštenju se navodi da su česte izmene bezbednosnih planova i promena organizacije događaja dovele do potpune konfuzije među zaposlenima. Organizatori navodno nisu reagovali ni kada su se pojedini navijači peli preko ograda i naginjali sa balkona na višim nivoima tribina.

Velika gužva dovela je do blokade stepeništa i izlaza za vanredne situacije, dok obezbeđenje nije uspevalo da uspostavi kontrolu nad masom. Takođe je navedeno da su u hodnicima ostavljeni nezaštićeni alat i materijal građevinskih ekipa, što je moglo predstavljati dodatnu opasnost.

Uprava dvorane ocenila je čitavu organizaciju turnira kao krajnje neodgovornu i pred finale zakazano za nedelju zatražila od Evrolige da hitno sprovede sve propisane bezbednosne procedure i poštuje postojeće institucionalne dogovore.

Ove tvrdnje poklapaju se sa ranijim reakcijama Fenerbahčea nakon polufinala protiv Olimpijakosa, kao i sa izjavama klupskih funkcionera i trenera Šarunasa Jasikevičijusa.

Turski klub je takođe kritikovao način na koji Evroliga vodi organizaciju završnog turnira, ocenjujući kolaps sistema prodaje i kontrole ulaznica kao potpuno neprihvatljiv. Iz Fenerbahčea su naveli da su problemi počeli još veče pre utakmice zbog tehničkih kvarova u sistemima pod kontrolom Evrolige, a situacija je navodno postala toliko ozbiljna da se razmatralo i odlaganje polufinala.

Predstavnici kluba proveli su veliki deo dana na ulazima u halu pokušavajući da pomognu svojim navijačima koji su doputovali na meč. Iako je klub unapred dostavio sve potrebne podatke o kartama i putnicima, istakli su da je korišćenje neusklađenih i nefunkcionalnih sistema za distribuciju ulaznica izazvalo potpuni haos koji nisu mogli da kontrolišu.

