kako bi legao zvezdi, ali...

kako bi legao zvezdi, ali...

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KK Crvena zvezda se prethodnih nedelja dovodila u vezu sa jednim od najzanimljivijih plejmejkera na evropskom tržištu, Ti Džejom Šortsom, ali kako stvari stoje, američki organizator igre karijeru bi mogao da nastavi u Izraelu.

Prema navodima izraelskog lista "Israel Hayom", Šorts je postigao dogovor sa Hapoelom iz Tel Aviva i veoma je blizu prelaska u tim koji sa klupe predvodi trofejni stručnjak Dimitris Itudis.

1/5 Vidi galeriju Ti Džej Šorts Foto: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Javier Borrego / AFP / Profimedia

Iako košarkaš Panatinaikosa ima važeći ugovor sa atinskim velikanom do leta naredne godine, sve su glasnije priče da će dve strane uskoro krenuti različitim putevima.

Šorts nije uspeo da u potpunosti opravda očekivanja u dresu Panatinaikosa nakon prošlogodišnjeg dolaska iz Pariza. Tokom prethodne sezone u Evroligi prosečno je beležio 8,1 poen, 1,3 skoka i 2,9 asistencija po utakmici, što očigledno nije zadovoljilo apetite grčkog giganta.

Američki plejmejker je u evropskoj košarci izgradio zavidnu reputaciju nastupajući za Ventspils, Hamburg, Krailsheim, Telekom Bon i Pariz, gde je partijama privukao pažnju najvećih klubova na Starom kontinentu.

Iako se njegovo ime pominjalo među potencijalnim pojačanjima Crvene zvezde za narednu sezonu, najnovije informacije ukazuju na to da će 28-godišnji bek ipak završiti u redovima ambicioznog Hapoela, koji nastavlja da sklapa tim sposoban za najviše domete u Evroligi.

Ukoliko ne dođe do iznenadnog preokreta, čini se da će crveno-beli morati da se okrenu drugim rešenjima na poziciji plejmejkera.

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