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Dolazak Nikole Vučevića u Crvenu zvezdu već nedeljama je jedna od glavnih tema među navijačima crveno-belih, a sada su isplivali i detalji ponude koju je klub sa Malog Kalemegdana spremio za jednog od najboljih centara sa prostora bivše Jugoslavije.

Prema informacijama koje prenosi "MaxBet sport", Crvena zvezda je reprezentativcu Crne Gore ponudila dvogodišnji ugovor vredan čak sedam miliona evra. Reč je o finansijski najjačoj ponudi koju je beogradski klub ikada pripremio za jednog košarkaša.

1/4 Vidi galeriju Nikola Vučević na meču Čikago - Filadelfija Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Takav potez dovoljno govori koliko je uprava Zvezde rešena da angažuje iskusnog centra i jednog od najzvučnijih igrača koji se trenutno nalaze na tržištu.

Iskusni košarkaš, koji ima 35 godina i trenutno je slobodan agent, istakao je da mu je prioritet ostanak u najjačoj ligi sveta, gde već više od decenije nastupa bez prekida.

- Meni je fokus na NBA ligi, želja mi je da ostanem tamo, tamo sam 15 godina i voleo bih da ostanem do kraja karijere. Čekamo prvi jul, da vidim opcije, pa ćemo onda polako. Ako odlučim da se vratim, Zvezda je favorit, ali kažem fokus je NBA i očekujem da ću tamo ostati. Razumem ja navijače, drago mi je kad mi priđu na ulici i kažu mi da dođem. Ne želim da prodajem lažnu priču, da ih ložim. Navijam za Zvezdu od malena, ali nije mi u planu da se vratim u Evropu - rekao je Vučević u podkastu "NBA out of Bounds".

Ipak, posao je daleko od realizacije. Vučević je nedavno potvrdio da postoji interesovanje crveno-belih, ali je istakao da mu je prioritet da i naredne sezone ostane u NBA ligi. Nakon završetka saradnje sa Bostonom postao je slobodan igrač i trenutno razmatra sve opcije za nastavak karijere.

1/8 Vidi galeriju Nikola Vučević blista u NBA ligi Foto: Michael Reaves / Getty images / Profimedia, Starsport/Xinhua News Agency

Iako je ponuda Zvezde impresivna u evropskim okvirima, jasno je da bi Vučević u najjačoj ligi sveta mogao da zaradi značajno više novca, zbog čega će upravo interesovanje NBA klubova imati presudnu ulogu u njegovoj konačnoj odluci.

Tokom 15 godina u NBA ligi, Vučević je izgradio reputaciju jednog od najkonstantnijih centara svoje generacije. U karijeri je prosečno beležio 17,1 poen, 10,3 skoka i 2,9 asistencija po utakmici, dok je dva puta nastupio na Ol-star meču.

U sezoni iza nas nosio je dresove Čikaga i Bostona, gde je prosečno ostvarivao 15,1 poen, 8,4 skoka i 3,3 asistencije po susretu.

Ostaje da se vidi da li će istorijska ponuda Crvene zvezde biti dovoljna da Vučevića vrati na evropsku scenu ili će iskusni centar ipak nastaviti karijeru u NBA ligi.

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