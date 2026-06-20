DOK EVROPA BRUJI O OBRADOVIĆEVOM POVRATKU U ATINU, JANAKOPULOS SE OGLASIO I DIGAO PRAŠINU: "Poslao sam psihijatra kod psihijatra"! Šta je pisac hteo da kaže?
Dok se evropska košarkaška javnost bavi spekulacijama o mogućem povratku Željka Obradovića u Atinu, zanimljivu poruku na društvenim mrežama poslao je vlasnik Panatinaikosa.
Naime, u danu kada brojni mediji širom Evrope pišu da je Obradović navodno prihvatio milionsku ponudu za povratak na klupu atinskog velikana, Dimitris Janakopulos objavio je intrigantan stori na Instagramu.
Šta je pisac hteo da kaže?
Na fotografiji se nalazi poruka na grčkom jeziku koja u prevodu glasi: "Poslao sam psihijatra kod drugog psihijatra", dok ispod stoji dodatak: "I na kraju sam ja završio kod psihijatra".
Objava je brzo privukla pažnju navijača, koji su je povezali sa aktuelnim spekulacijama oko Obradovićevog eventualnog povratka u Atinu. Ipak, za sada nije poznato da li je stori zaista imao veze sa trofejnim srpskim stručnjakom ili je reč o slučajnoj, šaljivoj objavi.
Podsetimo, prethodnih sati pojavile su se informacije da bi Željko Obradović mogao da se vrati u Panatinaikos, klub sa kojim je ostvario najveće uspehe u trenerskoj karijeri i osvojio pet titula prvaka Evrope.
Zvanične potvrde takvog scenarija za sada nema, ali priča je izazvala veliku pažnju širom košarkaške Evrope.
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