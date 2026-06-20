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Dok se evropska košarkaška javnost bavi spekulacijama o mogućem povratku Željka Obradovića u Atinu, zanimljivu poruku na društvenim mrežama poslao je vlasnik Panatinaikosa.

Naime, u danu kada brojni mediji širom Evrope pišu da je Obradović navodno prihvatio milionsku ponudu za povratak na klupu atinskog velikana, Dimitris Janakopulos objavio je intrigantan stori na Instagramu.

1/10 Vidi galeriju Željko Obradović na meču Olimpijakos - Partizan Foto: Starsport

Šta je pisac hteo da kaže?

Na fotografiji se nalazi poruka na grčkom jeziku koja u prevodu glasi: "Poslao sam psihijatra kod drugog psihijatra", dok ispod stoji dodatak: "I na kraju sam ja završio kod psihijatra".

Dimitris Janakopulos stori na Instagramu Foto: Printscreen/Instagram/dpg70000

Objava je brzo privukla pažnju navijača, koji su je povezali sa aktuelnim spekulacijama oko Obradovićevog eventualnog povratka u Atinu. Ipak, za sada nije poznato da li je stori zaista imao veze sa trofejnim srpskim stručnjakom ili je reč o slučajnoj, šaljivoj objavi.

Podsetimo, prethodnih sati pojavile su se informacije da bi Željko Obradović mogao da se vrati u Panatinaikos, klub sa kojim je ostvario najveće uspehe u trenerskoj karijeri i osvojio pet titula prvaka Evrope.

Zvanične potvrde takvog scenarija za sada nema, ali priča je izazvala veliku pažnju širom košarkaške Evrope.

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