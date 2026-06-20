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Grčki velikan Panatinaikos nalazi se u najboljoj poziciji za angažovanje krila PartizanaIsaka Bonge, ali potencijalni povratak nemačkog reprezentativca u NBA ligu i dalje predstavlja ključni faktor u čitavom poslu.

Prema navodima grčkog novinara Sotirisa Vetakisa, Panatinaikos trenutno prednjači u trci za potpis 26-godišnjeg košarkaša, pod uslovom da Bonga tokom leta ne odluči da karijeru nastavi u NBA ligi.

1/10 Vidi galeriju Isak Bonga u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©/2025, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

U čitavu priču dodatnu intrigu unose i sve glasnije spekulacije iz Grčke da bi Željko Obradović mogao da se vrati na klupu Panatinaikosa. Za sada nema zvanične potvrde takvih navoda, ali pojedini mediji tvrde da se čeka konačna odluka i eventualna objava kluba.

Ukoliko bi došlo do tog scenarija, dolazak Isaka Bonge mogao bi da predstavlja jedan od prvih poteza legendarnog srpskog stručnjaka u formiranju novog tima.

Atina je druga kuža Željka Obradovića, a sa "zelenima" je punih 13 sezona žario i palio u Grčkoj i Evroligi, a velikanu iz glavnog grada je doneo čak četiri pehara prvaka Evrope.

Interesovanje NBA klubova za nemačkog reprezentativca nije novost. Kako je ranije preneo Donatas Urbonas iz "BasketNews", Bonga je već tokom prošle sezone bio veoma blizu povratka u najjaču ligu sveta, pošto je nekoliko NBA timova pokazalo ozbiljno interesovanje za njegove usluge.

Ipak, Partizan tada nije dozvolio odlazak jednog od svojih najvažnijih igrača. Bonga u ugovoru nije imao izlaznu klauzulu za odlazak tokom sezone, a saradnja sa crno-belima traje do leta 2027. godine.

1/23 Vidi galeriju Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

U Humskoj su odlučili da zadrže nemačkog košarkaša u periodu kada se ekipa suočavala sa brojnim izazovima u Evroligi. Partizan je sezonu završio na 15. mestu elitnog evropskog takmičenja.

Bonga je u sezoni 2024/25 bio jedan od najstandardnijih igrača beogradskog tima. U Evroligi je prosečno beležio 9,9 poena, 5,6 skokova i 1,5 asistenciju po utakmici, uz prosečan indeks korisnosti od 14,3 na 38 odigranih mečeva.

Pre dolaska u Partizan 2024. godine, Bonga je dve sezone nastupao za Bajern iz Minhena, gde je i započeo svoju evroligašku karijeru. Iskustvo poseduje i iz NBA lige, u kojoj je igrao za Los Anđeles Lejkerse, Vašington Vizardse i Toronto Reptorse, nakon što je izabran kao 39. pik na NBA draftu 2018. godine.

Sa Partizanom je 2025. godine osvojio ABA ligu, dok sa reprezentacijom Nemačke ima zlatne medalje sa Svetskog prvenstva i Evropskog prvenstva. Ostaje da se vidi da li će Bonga naredne sezone obući dres Panatinaikosa, vratiti se u NBA ili ostati u Partizanu, sa kojim ga ugovor veže još dve godine.

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