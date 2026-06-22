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Željko Obradović novi je trener Panatinaikosa, a scene sa predstavljanja ostavile su mnoge bez teksta.

Obradovića je dočekala sala puna novinara i brojem ljudi zatečen je ostao i kontroverzni Dimitris Janakopulos, a navijači su doslovno zapalili tribine u hali. Pored toga što je konferencija za medije izazvala puno pažnje, koliko je ovo veliki dan za Panatinaikos potvrdile su i reči Janakopulosa.

Promocija Željka Obradovića u Panatinaikosu Foto: Printscreen, Printscreen / Youtube / Panathinaikos BC

"Ovo je istorijski dan za Panatinaikos. Ovo je nešto veliko, veće od osvajanja Evrolige. Ovo je najveći dan za klub u poslednjih mnogo, mnogo godina...", rekao je Janakopulos.

Šta se sve dešavalo na konferenciji za medije možete pročitati na sledećem linku:

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Grobari, Željko Obradović, podrška navijača Izvor: Kurir