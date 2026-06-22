Janakopulos je imao šta da kaže po dolasku Obradovića u Panatinaikos.
Evroliga
"OVO JE NEŠTO VELIKO! VEĆE OD OSVAJANJA EVROLIGE!" Kakve reči Dimitrisa Janakopulosa o Željku Obradoviću: ISTORIJSKI dan za klub!
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Željko Obradović novi je trener Panatinaikosa, a scene sa predstavljanja ostavile su mnoge bez teksta.
Obradovića je dočekala sala puna novinara i brojem ljudi zatečen je ostao i kontroverzni Dimitris Janakopulos, a navijači su doslovno zapalili tribine u hali. Pored toga što je konferencija za medije izazvala puno pažnje, koliko je ovo veliki dan za Panatinaikos potvrdile su i reči Janakopulosa.
Promocija Željka Obradovića u Panatinaikosu Foto: Printscreen, Printscreen / Youtube / Panathinaikos BC
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"Ovo je istorijski dan za Panatinaikos. Ovo je nešto veliko, veće od osvajanja Evrolige. Ovo je najveći dan za klub u poslednjih mnogo, mnogo godina...", rekao je Janakopulos.
Šta se sve dešavalo na konferenciji za medije možete pročitati na sledećem linku:
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