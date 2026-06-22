Konferencija za medije povodom dolaska Željka Obradovića u Panatianikos je zakazana za 12 časova, a njen tok ćete moći da pratite uživo na Kurir sportu.

Podsetimo, Obradović je sa velikim uspehom vodio ekipu iz Atine u periodu od 1999. do 2012. godine kada je ekipa osvojila 23 pehara, uključujući pet titula u Evroligi. Nakon toga je trofejni trener vodio Fenerbahče i Partizan koji je napustio 2025. godine, nakon slabog starta sezone.

Najave o njegovom povratku u Atinu su bile sve glasnije pre nego što je vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos potvrdio informaciju.