PRVE REČI ŽELJKA OBRADOVIĆA NA PROMOCIJI U ATINI: Imao sam puno poziva kad sam napustio Partizan - svima sam rekao isto!
Konferencija za medije povodom dolaska Željka Obradovića u Panatianikos je zakazana za 12 časova, a njen tok ćete moći da pratite uživo na Kurir sportu.
Podsetimo, Obradović je sa velikim uspehom vodio ekipu iz Atine u periodu od 1999. do 2012. godine kada je ekipa osvojila 23 pehara, uključujući pet titula u Evroligi. Nakon toga je trofejni trener vodio Fenerbahče i Partizan koji je napustio 2025. godine, nakon slabog starta sezone.
Najave o njegovom povratku u Atinu su bile sve glasnije pre nego što je vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos potvrdio informaciju.
Povratak Obradovića izazvao je puno pažnje i zato će konferencija na kojoj će biti predstavljen biti i te kako praćena.
Da li može da se ponovi uspeh iz prethodnog boravka?
"Mogu da pobegnem od toga. Ko god želi da poredi šta se desilo ranije i sada, ima pravo na to. Rekao sam, prošlost je dobra, ali moramo da živimo u današnjosti i budućnosti. Gde ćemo i kako ćemo da budemo, videćemo. Pre 20 dana, prvi kontakt sa košarkom posle novembra sam imao u Italiji, kada me je Điđi Datome pozvao da radim sa decom na klinici. Osećaj koji imam kada sam na terenu je nešto što me gura i najsrećniji sam čovek na svetu. Siguran sam da ću imati takav osećaj i tada ćemo početi sve. Ovaj gospodin je uradio svoj posao, sada je red da ja uradi svoj posao sa igračima. Ima nekih novih ljudi i nekih starih prijatelja, važno je da radimo kao jedna porodica", rekao je Obradović.
Komunikacija sa Slukasom i Lesorom koje je trenirao?
"Pričao sam sa Slukasom juče. Zbog moje obaveze u Beogradu i trenerske klinike, vratiću se za dva-tri dana i pričati sa njim. Znamo se veoma dobro, verujem da će sa njim biti lako. Sa Lesorom nisam pričao, ne znam gde je, tek sam prvi dan ovde", rekao je Obradović uz osmeh.
Kada je ideja o povratku postala "zrela"?
"Ovih dana. Napustio sam Partizan u novembru, imao sam puno poziva i poruka od prijatelja. Rekao sam da ću pričati u ovom periodu. I, imali smo sastanak pre dva dana, tako se dogodilo. Verujem da je bilo potrebno da poštujem sebe i naravno, tokom ovog perioda sam razmišljao o mnogim stvarima. Sa Janakopulosom je bio otvoren razgovor i evo nas ovde. Jednostavne stvari su jednostavne stvari", rekao je Obradović.
Motivacija za povratak?
"Motivacija je ključna reč. Ako imaš motivaciju možeš da uradiš mnogo. Arena je renovinara i specijalna je. Prvi put kad sam došao ovde sam pričao o tome. U meni postoji vatra da budem trener, lako sam našao motivaciju na mestu gde znam sve. Rekao sam da nisam izgubio konekciju. Pokušaću da uradim sve što je do mene da pokažem poštovanje ovim ljudima. Ljubav, znam da je imam... Prošlost je nešto važno i lepo, ali moramo da živimo u današnjosti, ili bolje reći - budućnosti", rekao je Obradović.
Istorijski dan za Panatinaikos
"Ovo je istorijski dan za Panatinaikos. Ovo je nešto veliko, veće od osvajanja Evrolige. Ovo je najveći dan za klub u poslednjih mnogo, mnogo godina...", rekao je Janakopulos.
Janakopulosov rođendan
"Da, zaboravio sam da čestitam Dimitrisu rođendan, emotivan sam danas...", rekao je Obradović uz osmeh nakon što je od jednog novinara dobio podsetnik da gazda Panatinaikosa slavi rođendan.
Obradović: Ovo je posebno mesto za mene
"Bilo je lako da se razumemo. Nikada nisam izgubio konekciju sa porodicom Janakopulos i sa ljudima ovde, navijačima... Hvala im na dobrodošlici. Svaki put kada sam dolazio ovde sa Fenerbahčeom i Partizanom, bilo je posebno za mene. Veliko je zadovoljstvo što sam ponovo ovde. Dimitris, hvala za priliku", poručio je Obradović i dobio aplauz prisutnih.
Željko - hvala
"Ovo je važan dan za naš klub. Rekao sam da ću učiniti Panatinaikos većim od velikog kluba. Osvojili smo Evroligu, imamo jednu od najboljih arena, a sada imamo ponovo jednog od najboljih trenera, našeg voljenog Obradovića. Vratio se. Tu je. Možemo ponovo da pišemo istoriju. Željko, veliko hvala", poručio je Janakopulos.
Stigao Obradović
Uskoro će početi konferencija. Sala je puna novinara i fotografa.
Pored Obradovića, koji ima majicu Panatianaikosa, sedi Dimitris Janakopulos. Janakopulos je pre početka poručio Obradoviću da nikada nije video ovako punu salu.
Strašan ugovor za Žoca
Brzo su grčki mediji plasirali informacije o detaljima ugovora Obradovića u Panatinaikosu. Radi se o nepotvrđenim brojkama, ali one su zaista ozbiljne.
Objava napravila haos
Janakopulos je vest o povratku Obradovića potvrdio putem svog naloga na društvenoj mreži Instagram.
"Priča se nastavlja. Kralj se vratio", napisao je Janakopulos uz fotografiju na kojoj se nalazi sa trenerom.
Objava je izazvala puno pažnje i za kratko vreme je skupila veliki broj reakcija, sviđanja i komentara.