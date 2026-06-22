- Sterling Braun nastavlja karijeru u drugom klubu. Nakon dve sezone u crno-belom dresu, doskorašnji bek Partizana će uz dogovoreno obeštećenje promeniti sredinu i nastaviti karijeru u drugom timu. Srećno SB - saopštio je Partizan.

Podsetimo, Partizan su dosad napustili Nik Kalates koji je otišao u PAOK, Dilanu Osetkovskom je istekao ugovor, ista sudbina je zadesila i Dvejna Vašingtona, dok je kofere spakovao na kraju sezone i Isak Bonga, koji bi potencijalno mogao da pojača Panatinaikos uz obeštećenje od 700.000 evra, te se pridruži Željku Obradoviću koji je danas zvanično predstavljen u Atini na konferenciji za medije.