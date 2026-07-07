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Isak Bonga je i zvaničbno postao novi košarkaš Panatinaikosa.

Nemački reprezentativac u Atinu stiže iz redova Partizana, gde je pune dve sezone branio boje crno-belih.

Bonga je po dolasku u Grčku rekao:

1/4 Vidi galeriju Večiti derbi Partizan - Zvezda, Isak Bonga Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

- Zapravo imao sam izbor. Ali, sa istorijom koju ima Panatinaikos i tradicijom da je gotovo konstantno učesnik fajnal-fora, verujem da je to pravi tim za mene... Odluka je bila teška jer sam imao i druge opcije, ali je u isto vreme bila i laka, započeo je Bonga, a zatim se osvrnuo i na saradnju sa Željkom Obradovićem:

- On je trener koji me dobro poznaje i ja njega sada poznajem mnogo bolje. Verujem da je, posebno za naredni korak u mojoj karijeri - kako bismo pobeđivali i borili se za titulu – prisustvo tako iskusnog trenera svakako veoma važno.

O navijačima Panatinaikosa...

- Jasno je da, kada odigrate sezonu u Evroligi, upoznate grčke navijače, a posebno one koji navijaju za Panatinaikos. Dolazak u tim koji ima takve navijače veoma je važan. Već sam bio u situaciji da imam zaista divne i sjajne navijače, a sada dolazim u tim gde će podrška biti podjednako dobra. To je zaista sjajno.

O rivalstvu sa Olimpijakosom.

- Dolazim iz tima kao što je Partizan, za koji sam igrao prošle sezone. Tamo je rivalstvo izuzetno važno, ne samo za klub, već i za grad i istoriju košarke. Sada dolazim u situaciju gde će ista stvar važiti za Panatinaikos i Olimpijakos. Verujem da su to utakmice koje ljudi svakako treba da dođu i pogledaju.

Bonga je rekao da su mu očekivanja velika u novom klubu:

- Jednostavno je: osvojiti Evroligu - rekao je.

Navijačima Panatinaikosa je poručio i šta da očekuju od njega.

- Očekujte igrača koji će uvek igrati svim srcem, koji će pokušavati da donosi prave odluke i kome je, pre svega, pobeda jedina misao kada izađe na teren. Uradiću sve što je potrebno kako bi tim pobedio - istakao je Bonga.

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