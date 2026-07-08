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Centar Partizana, Bruno Fernando, mogao bi ovog leta da napusti crno-bele i karijeru nastavi u Makabiju iz Tel Aviva.

Prema navodima izraelskog portala "ONE", reprezentativac Angole nalazi se u poodmaklim pregovorima sa izraelskim velikanom, koji mu je ponudio ugovor vredan 2,1 milion dolara po sezoni.

1/7 Vidi galeriju Bruno Fernando Foto: Yagiz Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball

Iako dogovor još nije zvanično postignut, dve strane su, prema istom izvoru, veoma blizu konačnog sporazuma.

Fernando je u Partizan stigao krajem oktobra prošle godine i brzo se nametnuo kao prva opcija na poziciji centra. U Evroligi je prosečno beležio 8,4 poena, 4,4 skoka i 1,6 ukradenih lopti po utakmici, dok su njegove partije često bile u senci temperamenta i tehničkih grešaka zbog burnih reakcija na terenu.

Mogućnost njegovog odlaska dodatno je pojačana potezima Partizana na tržištu. Crno-beli su ovog leta angažovali Žofrija Lovernja, produžili saradnju sa Tonijem Džekirijem, a očekuje se i dolazak Kaverijusa Hejsa, čime bi konkurencija na poziciji centra bila znatno pojačana.

Podsetimo, Partizanu su ovog leta napustili Dilan Osetkovski, Isak Bonga, Sterling Braun, Nik Kalates, Duejn Vašingo, kao i Aleksa Radanov..

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