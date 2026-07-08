NOVI ŠOK ZA GROBARE: Još jedan košarkaš napušta Partizan? Nastavlja se serija odlazaka iz Humske...
Centar Partizana, Bruno Fernando, mogao bi ovog leta da napusti crno-bele i karijeru nastavi u Makabiju iz Tel Aviva.
Prema navodima izraelskog portala "ONE", reprezentativac Angole nalazi se u poodmaklim pregovorima sa izraelskim velikanom, koji mu je ponudio ugovor vredan 2,1 milion dolara po sezoni.
Iako dogovor još nije zvanično postignut, dve strane su, prema istom izvoru, veoma blizu konačnog sporazuma.
Fernando je u Partizan stigao krajem oktobra prošle godine i brzo se nametnuo kao prva opcija na poziciji centra. U Evroligi je prosečno beležio 8,4 poena, 4,4 skoka i 1,6 ukradenih lopti po utakmici, dok su njegove partije često bile u senci temperamenta i tehničkih grešaka zbog burnih reakcija na terenu.
Mogućnost njegovog odlaska dodatno je pojačana potezima Partizana na tržištu. Crno-beli su ovog leta angažovali Žofrija Lovernja, produžili saradnju sa Tonijem Džekirijem, a očekuje se i dolazak Kaverijusa Hejsa, čime bi konkurencija na poziciji centra bila znatno pojačana.
Podsetimo, Partizanu su ovog leta napustili Dilan Osetkovski, Isak Bonga, Sterling Braun, Nik Kalates, Duejn Vašingo, kao i Aleksa Radanov..
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