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Zek Ledej je, prema navodima "Basket Newsa", na korak od potpisa za Hapoel iz Tel Aviva, čime bi njegov povratak u Partizan bio sve manje verovatan. Informaciju je preneo dobro obavešteni litvanski novinar Donatas Urbonas.

Partizan je ovog leta pokušao da vrati nekadašnjeg nosioca igre, ponudivši mu, prema nezvaničnim informacijama, ugovor vredan 5,2 miliona evra za dve godine. Ipak, Ledej je odbio ponudu crno-belih.

Zek Ledej u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic/Starsport.rs, @starsport, Starsport©

Kako prenosi izraelski Kanal 5, usledio je svojevrsni "rat ponudama" između Partizana i Hapoela. Klub iz Tel Aviva navodno je ponudio američkom krilnom centru ugovor vredan tri miliona dolara po sezoni, dok Partizan nije želeo da ide iznad 2,6 miliona dolara godišnje.

Iako pregovori još nisu zvanično završeni, isti izvor navodi da je Ledej veoma blizu dogovora sa Hapoelom.

Ledej je prethodne dve sezone proveo u Olimpiji iz Milana, gde je bio jedan od ključnih igrača ekipe. U Evroligi je prosečno beležio 13,1 poen i 4,2 skoka po utakmici, dok je sa italijanskim klubom osvojio prvenstvo i Kup Italije.

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