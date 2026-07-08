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Pojačanje stiže u Partizan!

Partizan je, prema pisanju "Meridian sporta", postigao dogovor sa američkim bekom Tajsonom Etijenom, koji bi trebalo da bude jedno od novih pojačanja crno-belih za narednu sezonu.

Iako transfer još nije zvanično potvrđen, navodi se da je posao u završnoj fazi i da se uskoro očekuje ozvaničenje saradnje.

Dolaskom 26-godišnjeg košarkaša, Partizan bi dobio pojačanje na bekovskim pozicijama. Etijen može da igra i kao plejmejker i kao bek šuter, a odlikuju ga dobar šut za tri poena, brzina i sposobnost da sam kreira poene.

Ko je Tajson Etijen?

Tajson Etijen rođen je 17. septembra 1999. godine u Nju Džerziju, visok je 184 centimetra, a koledž karijeru izgradio je na Univerzitetu Vičita Stejt, gde je bio jedan od najboljih strelaca ekipe. Nakon što 2022. godine nije izabran na NBA draftu, nastupao je u Razvojnoj NBA ligi, da bi potom dobio priliku i u NBA ligi u dresu Bruklin Netsa.

Ukoliko transfer bude i zvanično potvrđen, Etijen će predstavljati još jedno pojačanje u timu Partizana, koji nastavlja sa formiranjem rostera za predstojeću sezonu.

Etijen kao prava zamena za Karlika Džonsa

Tajson Etijen bi trebalo da bude rezervna opcija na poziciji plejmejkera i direktna zamena za Karlika Džonsa.

Od njega se očekuje da donese energiju, dobar šut sa distance i agresivnost u napadu, ali i da rastereti jednog od glavnih nosilaca igre Partizana tokom naporne sezone u Evroligi i ABA ligi.

Njegova sposobnost da igra na obe bekovske pozicije trebalo bi da pruži dodatnu širinu u rotaciji i veću fleksibilnost u izboru petorki.

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