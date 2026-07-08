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Iako je prelazni rok već doneo nekoliko zanimljivih poteza, priča oko sklapanja rostera Crvene zvezde i Partizana još nije završena. Najveći potezi u evropskoj košarci često dolaze kada se najmanje očekuju, a upravo takav scenario mogao bi da se dogodi i ovog leta.

Dva najveća srpska kluba nastavljaju da rade na formiranju ekipa koje bi trebalo da odgovore na sve izazove koji ih očekuju. Ambicije su velike, konkurencija nikada jača, a jasno je da ni crveno-beli ni crno-beli ne žele da ostanu samo na dosadašnjim potezima.

1/8 Vidi galeriju Partizan - Crvena zvezda - 18.5.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

U oba tabora pažljivo se analiziraju opcije na tržištu, a naredni period mogao bi da donese još nekoliko velikih vesti. Na listama želja nalaze se igrači sa ozbiljnim evropskim iskustvom, ali i košarkaši iz SAD koji bi svojim kvalitetom i profilom mogli da naprave razliku u najvažnijim utakmicama sezone.

Navijači su željni novih imena i velikih objava, ali klubovi ne žele da donose odluke preko noći. Svaki detalj se pažljivo razmatra - od kvaliteta igrača, preko uklapanja u sistem, pa sve do karaktera i iskustva koje bi novi članovi ekipe doneli u svlačionicu.

Sa druge strane, iz Partizana stižu poruke da se radi planski i bez velike buke. Predsednik kluba Ostoja Mijailović istakao je da crno-beli svoje poteze pripremaju u miru i tišini, kao i da su određeni poslovi već u završnoj fazi.

- Partizan radi u miru i tišini. Ne želimo da izlazimo u javnost sa svakim detaljem dok posao nije završen. Neke stvari su već dogovorene, ali ćemo sa zvaničnim objavama izaći kada za to dođe pravi trenutak", poruka je koja se može povezati sa načinom na koji klub trenutno funkcioniše na tržištu - poručio je Mijailović u izjavi za "Mozzartsport".

Upravo takav pristup mogao bi da donese dodatna iznenađenja. U prethodnim sezonama pokazalo se da najveća imena često dolaze nakon perioda tišine, kada klubovi završe pregovore iza zatvorenih vrata.

1/15 Vidi galeriju Crvena zvezda - Partizan, večiti derbi 21.5.2026 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Crvena zvezda takođe ne želi da ostane bez odgovora. Crveno-beli rade na dodatnom jačanju ekipe i traže igrače koji mogu odmah da doprinesu na najvišem nivou. Cilj je napraviti balans između iskustva, kvaliteta i energije koja je potrebna za dugu sezonu.

Zato poruka za navijače oba kluba ostaje ista - strpljenje. Ni Crvena zvezda ni Partizan još nisu pokazali sve karte. Transfer tržište je i dalje otvoreno, a naredni dani i nedelje mogli bi da donesu imena koja će izazvati veliku pažnju javnosti.

Velike transfer bombe možda još nisu eksplodirale, ali prema svemu sudeći - najbolje tek dolazi.

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