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Dolaskom Nika Vajler-Beba u Crvenu zvezdu, čini se da je stavljena tačka na sve glasnije spekulacije o mogućem povratku Fakunda Kampaca na Mali Kalemegdan.

Crveno-beli su nedelju ozvaničili dolazak nemačkog reprezentativca, koji je prepoznat kao jedan od najboljih defanzivaca Evrolige i igrač sposoban da pokrije više pozicija u bekovskoj liniji.

1/11 Vidi galeriju Fakundo Kampaco u dresu Crvene zvezde Foto: Starsport, @starsport, Eibner-Pressefoto/Marcel Engelbr / imago sportfotodienst / Profimedia

Upravo zbog njegovih karakteristika, Vajler-Beb bi mogao da dobije značajnu ulogu u organizaciji igre, što dodatno menja sliku Zvezdinog rostera za narednu sezonu. Njegovim dolaskom crveno-beli su dobili još jednog iskusnog igrača koji može da doprinese i u odbrani i u kreaciji.

Istovremeno, prethodnih nedelja mnogo se govorilo o mogućnosti da se Fakundo Kampaco vrati u Beograd. Međutim, sa novim pojačanjem na spoljnim pozicijama, takav scenario sada deluje znatno manje realno.

Kampaco je već ostavio dubok trag u crveno-belom dresu, pa je njegova eventualna repriza bila jedna od tema koja je posebno zaintrigirala navijače. Ipak, dolazak Vajler-Beba predstavlja snažan signal da Zvezda formira tim na drugačiji način i da se priča o povratku Argentinca, barem za sada, može staviti ad acta.

Vajler-Beb je stigao, Zvezda je dobila veliko pojačanje, a Kampacov povratak sve više izgleda kao samo još jedna letnja transfer-spekulacija.

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