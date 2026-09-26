Slušaj vest

Partizan je pobedom nad Olimpijom iz Milana otvorio novu sezonu Evrolige, ali je trijumf u Beogradskoj areni ostao u senci problema koji je zadesio crno-bele.

Derik Vilis je doživeo povredu već na samom početku utakmice, a njegovo odsustvo moglo bi ozbiljno da utiče na rotaciju ekipe Đoana Penjaroje.

1/16 Vidi galeriju Partizan - Olimpija Milano, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026

Povratak Vilisa očekuje se kroz četiri sedmice, saopštili su crno-beli:

- Prvotimac Partizana Derek Vilis, podvrgnut je danas detaljnim lekarskim pregledima nakon povrede skočnog zgloba koju je zadobio na utakmici 1. kola Evrolige. Pregledima je ustanovljeno da stepen povrede zahteva pauzu od nekoliko nedelja. Kroz tri do četiri nedelje, Vilis će ponovo proći detaljne lekarske preglede, kada će biti urađena nova procena i potvrda konačnog vremena oporavka - navodi se u saopštenju Partizana!

Vilis je trebalo da bude jedno od važnih rešenja na poziciji krilnog centra, a njegovim izostankom Partizan trenutno ostaje sa veoma malo opcija na toj poziciji. U ovom trenutku Nikola Tanasković je praktično jedini igrač koji može direktno da preuzme njegovu ulogu i iznese veći broj minuta na "četvorci".

To bi moglo da predstavlja veliki problem, posebno imajući u vidu raspored koji očekuje crno-bele. Partizan već u narednim nedeljama čeka nekoliko izuzetno zahtevnih utakmica, a među njima su i gostovanja Parizu i Bajernu, gde će biti potrebna široka rotacija i maksimalna fizička spremnost.

Tanasković je i do sada bio deo rotacije, ali eventualna duža pauza Vilisa menja situaciju. Njegova minutaža bi morala značajno da poraste, dok bi Penjaroja praktično ostao bez ozbiljne alternative ukoliko Tanasković upadne u problem sa faulovima, formom ili eventualnom povredom.

Da je svestan problema sa širinom rostera, Penjaroja je govorio i nakon utakmice sa Milanom. Španski stručnjak je jasno poručio da nije dobro početi sezonu sa samo 11 igrača, uz napomenu da su ekipi potrebna još dva igrača.

1/9 Vidi galeriju Nikola Tanasković u dresu košarkaške reprezentacije Srbije Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

- Očigledno je da nam treba još nekoliko igrača, naročito jer je Derek Vilis večeras igrao samo tri minuta. Zabrinut sam zbog njega. Nikako nije dobro početi sezonu sa samo 11 igrača - rekao je Penjaroja nakon Milana.

Partizan će praktično morati da pronađe novo rešenje kako bi premostio period njegovog odsustva. U suprotnom, najveći teret pašće na nekolicinu igrača, što može biti veoma zahtevno već u prvom delu sezone.

Pred crno-belima je zato jasan zadatak, a pojačanja su potrebna što pre. Roster je kratak, raspored je izuzetno zahtevan, a povreda Vilisa je još jednom pokazala koliko malo prostora Partizan ima za probleme sa igračkim kadrom.

Ako klub želi da ostane konkurentan na svim frontovima, svaka nova povreda ne sme da znači potpuno menjanje rotacije. Upravo zbog toga naredni potezi Partizana na tržištu mogu biti od velike važnosti, posebno na pozicijama na kojima Penjaroja trenutno nema dovoljno opcija.

BONUS VIDEO: