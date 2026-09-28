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Crno-beli će u drugom kolu Evrolige biti gost Parižanima u utorak od 20.45 časova, a u Francuskoj će igrati nakon što su pobedili Olimpiju iz Milana u Beogradu.

"Najbitnija stvar je da nastavimo sa izgradnjom tima. Odigrali smo dobru prvu utakmicu, ali sada je nova utakmica, posle pobede ili poraza, nova utakmica je drugačija. Pariz igra dosta drugačije od Milana, brže, postiže poene u prvim sekundama napada. Bićemo spremni da zaustavimo brze napade", rekao je Đoan Penjaroja.

Derik Vilis se povredio na utakmici prvog kola.

"Problem je. Derek se rano povredio. To je Marfijev zakon. Moramo da dovedemo još jednom igrača na poziciji četiri. Derek je odigrao samo jedan minut. Imamo opciju sa Banđa Sijem, trenirao je poslednjih pet nedelja sa nama, putovaće sa nama u Pariz i Minhen".

1/6 Vidi galeriju Đoan Penjaroja Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT © 2026/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Upitan je da li je zadovoljan igrom svoje ekipe u odbrani.

"Da smo potpuno zadovoljni, možda bismo već imali 2:0. Treba da ostanemo mirni i nadamo se da će u narednim utakmicama odigrati dobru odbranu".

Veruje da njegov tim može do dobrog rezultata.

"Imam poverenja u svoj tim jer dobro treniramo, ali imamo kvalitetnog protivnika. Imamo vremena da napredujemo u napadu i odbrani. Igrači imaju pozitivan stav. Igrati u gostima nije lako. Očekuje nas teška utakmica. Pariz je atletski snažna ekipa, to je izazov za nas, nadmećemo se sa timom potpuno drugačijim od Milana".

Potvrdio je da, pored Dereka Vilisa, u Parizu definitivno neće igrati Žofri Lovernj, kao ni Džabari Parker.

"Čak i pre Vilisove povrede bio nam je potreban igrač, potreban je i u ovom trenutku. Džabari Parker je van tima", zaključio je Đoan Penjaroja.

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