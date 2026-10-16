Košarkaši Crvene zvezde savladali su Pariz rezultatom 90:81 u utakmici 6. kola Evrolige
EVROLIGA
ZVEZDA GRABI KA VRHU - PARTIZAN ISPAO IZ TOP 10: Ovako izgleda tabela Evrolige posle kompletiranog 6. kola
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Zvezda je zabeležila i četvrtu uzastopnu pobedu i sada ima skor 4-2 i nalazi se na petom mestu na tabeli.
Crvena zvezda - Pariz, Evroliga Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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Pariz je na dnu tabele sa učinkom 1-5.
U narednom kolu Crvena zvezda gostuje Partizanu u evroligaškom večitom derbiju.
Ovako izgleda tabela Evrolige nakon kompletiranog 6. kola.
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