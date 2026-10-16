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Ibon Navaro govorio je na konferenciji za medije posle meča.

"Čestitam timu na pobedi. Znali smo da će biti duga utakmica i da moramo da budemo strpljivi, ovako Pariz igra, serije tokom 40 minuta, kratki posedi. Imaju odlične šutere i nikada ne možeš da budeš siguran da je utakmica gotova. Napravili smo grešku početkom četvrte deonice, to je i moja greška, jer petorka nije bila agresivna. Oni su se vratili, ali smo zadržali sigurnost i mislim da smo na kraju pronašli ritam, Džered Batler je bio sjajan na kraju. Mislim da smo zaslužili da pobedimo i sve rešimo i ranije, ali to je igra Pariza", rekao je Navaro na početku.

"U proseku, pre meča sa Virtusom su bili na 35 trojki, danas su šutnuli 42. Tako igraju, moramo da se spremimo za to, ali smo se potrudili da njihovi pokušaji budu što teži".

Neizostavna tema bio je i Nikola Đurišić, koji je odigrao odličan meč.

"On je jedan od budućih igrača nacionalnog tima Srbije. Povredio se, ali se polako vraćao u tim, bio je vrlo bitan tokom utakmice".

Ibon Navaro govorio je o značaju Čime Monekea za ekipu Crvene zvezde, ističući da njegov doprinos ne može da se meri samo učinkom u napadu.

"Moneke zna koliko je bitan timu. Sa ovakvim fizičkim predispozicijama i atletskim sposobnostima ne može da bude jednodimenzionalan igrač i da igra samo u napadu. Razume koliko nam je važan i zna da mora da igra i odbranu kako bi pomogao ekipi. U finišu je imao nekoliko sjajnih odbrana, a na kraju je iznudio i faul u napadu. Potreban nam je", rekao je Navaro.

Trener Crvene zvezde osvrnuo se i na raspodelu minutaže, kao i na kombinacije bekova Džereda Batlera i Krisa Džonsa, koji su imali značajnu ulogu u pobedi nad Parizom.

"Imamo mnogo igrača. Ovo je moj posao i nije lak, jer moram svima da rasporedim minutažu. Mislim da su sve kombinacije na pozicijama jedan i dva dobre i da ih koristimo u različitim varijantama. Vežbamo na treningu, večeras je ovako ispalo, ali sada moramo da radimo i na ostalim kombinacijama, pošto su Džons i Batler večeras bili najbolji".

Za kraj, Navaro je govorio i o Ebuki Izunduu, koji nije nastupio protiv Pariza. Prema njegovim rečima, Izundu bi trebalo da bude spreman za naredni meč u Novom Mestu.

"Ako ste videli, od početka smo imali po tri igrača na svakoj poziciji, osim na centarskoj. Ebuka je možda mogao da igra ovu utakmicu, ali smo smatrali da bi protiv ovakvog tima to bilo prenaporno. Mislim da će igrati u Novom Mestu“, rekao je Navaro.

1/7 Vidi galeriju Crvena zvezda - Pariz, Evroliga Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

"Crveno-beli" će u sledećem kolu, 22. oktobra, gostovati Partizanu u večitom derbiju, dok će Pariz dočekati Valensiju.