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Neporaženih ekipa u Evroligi više nema pošto je Hapoel uspeo da savlada Panatinaikos u gostima rezultatom 91:81 u šestom kolu ovog takmičenja.

Sjajan meč odigrao je i Vasilije Micić (devet poena, osam asistencija i četiri skoka), a ovo su najzanimljiviji detalji sa ove utakmice...

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Vasa Micić, Hapoel, Partizan Izvor: Kurir