Susret je završen rezultatom 81:91...
Evroliga
NEMA VIŠE NEPORAŽENIH U EVROLIGI! Micić i Hapoel utišali Atinu - pogledajte kako je Panatinaikos izgubio od Izraelaca! (VIDEO)
- Hapoel je u šestom kolu Evrolige savladao Panatinaikos u Atini sa 91:81 i tako naneo prvi poraz grčkom timu.
- Vasilije Micić je odigrao zapaženu utakmicu za Hapoel, uz devet poena, osam asistencija i četiri skoka.
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Neporaženih ekipa u Evroligi više nema pošto je Hapoel uspeo da savlada Panatinaikos u gostima rezultatom 91:81 u šestom kolu ovog takmičenja.
Sjajan meč odigrao je i Vasilije Micić (devet poena, osam asistencija i četiri skoka), a ovo su najzanimljiviji detalji sa ove utakmice...
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