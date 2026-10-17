Susret je završen 100:105 (posle produžetaka)...
Evroliga
KRALJEVI DRAME! Šta radi Olimpijakos ove sezone u Evroligi - grčki velikan odigrao još jedan meč za anale i srušio Barselonu! Pogledajte detalje (VIDEO)
- Olimpijakos je u 6. kolu Evrolige savladao Barselonu sa 105:100 posle produžetaka, u još jednom meču punom drame.
- Grčki velikan je i ranije ove sezone igrao neizvesne završnice, a ovaj trijumf stigao je posle triler završetka.
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Košarkaši Olimpijakosa ne mogu bez drame u Evroligi ove sezone.
Posle pobede protiv Valensije i nestvarnog preokreta koji su napravili na tom meču, Grci su odigrali još jedan triler, ovog puta protiv Barselone i slavili su sa 100:105 posle produžetaka.
Barselona - Olimpijakos 100:105 posle produžetaka Foto: LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia
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