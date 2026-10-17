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Košarkaši Olimpijakosa ne mogu bez drame u Evroligi ove sezone.

Posle pobede protiv Valensije i nestvarnog preokreta koji su napravili na tom meču, Grci su odigrali još jedan triler, ovog puta protiv Barselone i slavili su sa 100:105 posle produžetaka. 

Barselona - Olimpijakos 100:105 posle produžetaka Foto: LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia

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