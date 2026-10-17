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Košarkaši Virtusa savladali su u Bolonji ekipu Baskonije rezultatom 86:78 u šestom kolu Evrolige.

Virtus - Baskonija 86:78 Evroliga Foto: Francesco Malpensi / Zuma Press / Profimedia, Francesco Malpensi/IPA Sport / IPA / Profimedia

Ko je propustio ovu utakmicu - evo najzanimljivijih detalja...

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