Susret je završen rezultatom 86:78...
Evroliga
VIRTUS SIGURAN PROTIV BASKONIJE! Pogledajte kako su Italijani savladali Špance (VIDEO)
- Virtus je u Bolonji savladao Baskoniju rezultatom 86:78 u šestom kolu Evrolige.
- U tekstu možete pogledati video sa najzanimljivijim detaljima meča.
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Virtus - Baskonija 86:78 Evroliga Foto: Francesco Malpensi / Zuma Press / Profimedia, Francesco Malpensi/IPA Sport / IPA / Profimedia
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Ko je propustio ovu utakmicu - evo najzanimljivijih detalja...
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