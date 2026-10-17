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Košarkaši Bešiktaša, predvođeni srpskim trenerom Dušanom Alimpijevićem, savladali su minhenski Bajern na domaćem terenu rezultatom 95:87 u šestom kolu Evrolige.

Dušan Alimpijević Bešiktaš Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Ko je propustio ovaj meč - evo najzanimljivijih detalja...

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