Susret je završen rezultatom 95:87...
Evroliga
ALIMPIJEVIĆ UPISAO VAŽNU POBEDU: Pogledajte kako je Bešiktaš savladao ekipu Bajerna (VIDEO)
- Bešiktaš, predvođen Dušanom Alimpijevićem, savladao je Bajern u šestom kolu Evrolige rezultatom 95:87.
- Turski tim je do pobede stigao na domaćem terenu i upisao važan trijumf u elitnom takmičenju.
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Košarkaši Bešiktaša, predvođeni srpskim trenerom Dušanom Alimpijevićem, savladali su minhenski Bajern na domaćem terenu rezultatom 95:87 u šestom kolu Evrolige.
Dušan Alimpijević Bešiktaš Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia
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