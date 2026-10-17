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Susret u Beogradskoj areni bio je rolerkoster emocija za navijače Zvezde - od savršenstva i demonstracije sile protiv Pariza, četa Ibona Navara došla je u situaciju da čupa pobedu u dramatičnom finišu kada je bila na ivici ponora.

1/9 Vidi galeriju Crvena zvezda - Pariz, Evroliga Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Ko je propustio ovu utakmicu, sledeći snimak mora da pogleda - ovo su najzanimljiviji detalji sa spektakularnog meča iz Arene.

Šta se sve dešavalo na utakmici?

Šta se sve dešavalo na meču Zvezde i Pariza? Krenimo redom...

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Pariz sa 90:81 u petom kolu Evrolige i vezali četvrtu uzastopnu pobedu u elitnom takmičenju! Ipak, put do novog trijumfa nije bio potpuno miran, pošto su crveno-beli, nakon što su imali čak 19 poena prednosti, u poslednjoj deonici dozvolili rivalu da se vrati u meč i unese dramu u završnicu.

Ekipa Ibona Navara ponovo je pokazala koliko može kada igra čvrsto u odbrani i sa velikom energijom. Iako je Zvezda ponovo nastupila bez Ebuke Izundua, domaćin je nametnuo svoj ritam, agresivnom igrom zaustavljao napade francuskog predstavnika i pronalazio rešenja na drugoj strani parketa.

Posebno se isticala energija Čime Monekea, koji je svojim pristupom podizao ekipu i publiku u Beogradskoj areni. Zvezda je delovala sigurno, kontrolisala utakmicu i u jednom trenutku stigla do ogromnih 19 poena prednosti, pa se činilo da će mirno privesti posao kraju.

Međutim, poslednja četvrtina donela je potpuno drugačiju sliku. Crveno-beli su napadački pali, izgubili deo energije i dozvolili Parizu da se vrati u utakmicu. Ono što je izgledalo kao siguran put ka ubedljivoj pobedi pretvorilo se u neizvesnu završnicu, a domaćin je morao da strepi za već stečenu prednost.

Pariz je osetio priliku i pokušao da kazni opuštanje Zvezde, ali gosti ipak nisu uspeli da iskoriste pad u igri izabranika Ibona Navara. Crveno-beli su sačuvali dovoljno prednosti da izbegnu potpuni preokret i upišu novi trijumf pred svojim navijačima.

Zvezda tako nastavlja sjajnu seriju i sada ima četiri uzastopne pobede u Evroligi. Ipak, završnica protiv Pariza biće upozorenje za crveno-bele, jer će protiv narednog rivala biti neophodno da zadrže koncentraciju i energiju tokom svih 40 minuta.

A naredni izazov ne može biti veći +- večiti derbi protiv Partizana, 22. oktobra, u kojem će Zvezda gostovati crno-belima u šestom kolu Evrolige. Pobeda nad Parizom donosi samopouzdanje, ali i jasnu pouku: ni ogromna prednost nije dovoljna ako ekipa prerano pomisli da je posao završen.

Crvena zvezda: Moneke 23, Nvora 12, Odželej 11, Dobrić, Boldvin 5, Džons 4, Karter 3, Đurišić 11, Kremer, Batler 13, Vajler Beb 3, Davidovac 5

Pariz: Tarpi 2, Kavalije 4, Erera 14, Roden 9, Etjen 24, Ajaji 3, Dokosi 5, Faje 6, Morgan , Džonson 2, Houms 8, Pereira 4

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