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Bešiktaš je u Istanbulu savladao Bajern rezultatom 95:87 i tako upisao treću pobedu u dosadašnjem delu Evrolige, čime je stigao do skora 3-3. Međutim, utakmicu su obeležile i velike tenzije na klupi domaćeg tima.

U centru pažnje našao se Metečan Birsen. Nekadašnji košarkaš Fenerbahčea je nakon izmene otišao pravo u svlačionicu uz psovke i neprimerenu gestikulaciju. Kada se kasnije vratio na klupu, reagovao je trener Dušan Alimpijević i ponovo ga poslao van terena.

1/7 Vidi galeriju Dušan Alimpijević Bešiktaš Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Podršku Alimpijevićevoj odluci odmah na licu mesta pružio je i generalni menadžer tima Nedim Judžel.

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