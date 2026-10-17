Slušaj vest

Bešiktaš je u Istanbulu savladao Bajern rezultatom 95:87 i tako upisao treću pobedu u dosadašnjem delu Evrolige, čime je stigao do skora 3-3. Međutim, utakmicu su obeležile i velike tenzije na klupi domaćeg tima.

U centru pažnje našao se Metečan Birsen. Nekadašnji košarkaš Fenerbahčea je nakon izmene otišao pravo u svlačionicu uz psovke i neprimerenu gestikulaciju. Kada se kasnije vratio na klupu, reagovao je trener Dušan Alimpijević i ponovo ga poslao van terena.

Dušan Alimpijević Bešiktaš Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Podršku Alimpijevićevoj odluci odmah na licu mesta pružio je i generalni menadžer tima Nedim Judžel.

Pogledajte kako je to izgledalo...

Ne propustiteEvroligaALIMPIJEVIĆ UPISAO VAŽNU POBEDU: Pogledajte kako je Bešiktaš savladao ekipu Bajerna (VIDEO)
profimedia-1095062535.jpg
EvroligaGORI ISTANBUL ZBOG NAPADA ČUVENOG KOŠARKAŠA NA "SRPSKU VEZU"! Bešiktaš morao hitno da reaguje i stane u odbranu Alimpijevića
Dušan Alimpijević
EvroligaBOMBA! LONI VOKER SE VRAĆA U EVROLIGU: Poznato gde nastavlja karijeru!
Loni Voker
EvroligaALIMPIJEVIĆ BLISTAO NAKON POBEDE U EVROLIGI: Nije bilo lako, ali...
Dušan Alimpijević

 BONUS VIDEO:

02:27
Dušan Alimpijević posle Turske o razlozima poraza Srbije Izvor: Kurir