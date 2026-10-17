Scene koje pokazuju da situacija i pored trijumfa protiv Bajerna nije idealna...
Evroliga
TENZIJE NA KLUPI BEŠIKTAŠA! Igrač turskog tima pravio HAOS, Alimpijević ga OTERAO u svlačionicu! Psovao i besneo, pa dobio lekciju za sva vremena! (FOTO, VIDEO)
- Bešiktaš je u Istanbulu savladao Bajern 95:87 i stigao do skora 3-3 u Evroligi.
- Meč su obeležile tenzije na klupi domaćih, a Metečan Birsen je nakon izmene otišao u svlačionicu uz psovke i gestikulaciju.
- Dušan Alimpijević ga je po povratku ponovo poslao van terena, uz podršku generalnog menadžera Nedima Judžela.
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Bešiktaš je u Istanbulu savladao Bajern rezultatom 95:87 i tako upisao treću pobedu u dosadašnjem delu Evrolige, čime je stigao do skora 3-3. Međutim, utakmicu su obeležile i velike tenzije na klupi domaćeg tima.
U centru pažnje našao se Metečan Birsen. Nekadašnji košarkaš Fenerbahčea je nakon izmene otišao pravo u svlačionicu uz psovke i neprimerenu gestikulaciju. Kada se kasnije vratio na klupu, reagovao je trener Dušan Alimpijević i ponovo ga poslao van terena.
Dušan Alimpijević Bešiktaš Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia
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Podršku Alimpijevićevoj odluci odmah na licu mesta pružio je i generalni menadžer tima Nedim Judžel.
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