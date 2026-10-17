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Crveno-beli su u 6. kolu Evrolige stigli do četvrte uzastopne pobede, nakon što su sezonu otvorili sa dva poraza. Rezultat utakmice u Beogradskoj areni je bio 90:81, a utisak je da je ekipa sa Malog Kalemegdana mogla da izbegne napetost u poslednjoj četvrtini.

Nakon meča Vlade Đurović je otkrio da, za promenu, nije uspeo da nađe manu Čimi Monekeu.

Moneke je odigrao gotovo perfektnu utakmicu i za 20 minuta na terenu je postigao 23 poena, uz četiri skoka i jednom ukradenom loptom. Nigerijac je pogodio četiri od pet šuteva za dva poena i dva šuta za tri poena bez promašaja, dok je savršen bio i sa linije slobodnih bacanja - devet od devet.

"Ovo je bila ubedljivo najbolja utakmica Monekea od kada je došao u Zvezdu. Sve čestitke Monekeu! Čovek je za svega 20 minuta na terenu ubacio 23 poena i odigrao meč doslovno bez ijedne greške. Ja sam poznat po tome da mu uvek nalazim neke mane, ali večeras nisam uspeo da mu nađem baš nijednu. Svaka čast, majstore!", poručio je Đurović.

1/9 Vidi galeriju Crvena zvezda - Pariz, Evroliga Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Sudije i kritika za plejmejkera

Poručio je i da je suđenje bilo dobro za Crvenu zvezdu.

"Važna pobeda Zvezde, moglo je na kraju da bude i lakše, ali moram da priznam da smo došli do 4-2 i da smo sada u samom vrhu tabele. Takođe, moram da budem iskren i kažem da je Zvezda imala dobro suđenje. Nije to odlučilo meč, pobedila bi i bez toga, ali pomoglo je".

Nije zadovoljan ulogom Nika Vajler-Beba.

"Očigledno je da su svi ostali igrači na svojim pravim mestima kada na terenu igra Džouns. S druge strane, kada je u igri Vajler-Beb, naš napad jednostavno nema nikakvu ideju. Uvek moram da nađem nekoga koga ću da kritikujem — prošle godine je to bio Miler-Mekintajer, a sada je to Vajler-Beb. I Batler je do sada bio u "tunelu", pa je na kraju ipak dao četiri ključna poena iako to nije bila sjajna partija, ali Beb nikako da izađe iz tog tunela od kada je stigao u klub", zaključio je Vlade Đurović.

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