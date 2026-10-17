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Naši večiti rivali po svemu sudeći ostaju kratkih rukava u trci za dugoročno mesto u Evroligi, bar tako kažu poslednje informacije.

Kako navodi „Basketnews”, prve opcije za dobijanje dugogodišnjih licenci su Valensija, Dubai, Pariz i PAOK, a službena potvrda mogla bi da stigne već krajem 2026. godine.

Litvanski izvori otkrivaju da čitava procedura ide kroz tri koraka, pri čemu prvi uslov zahteva da kandidati plate 50 miliona evra.

Evroliga 2026/27 Foto: PESTELLINI FEDERICO / imago sportfotodienst / Profimedia, Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Nakon španskog „Encestada” i medija u Grčkoj, ove navode je potvrdilo više strana, pa je sve izvesnije da će pomenuta četvorka preteći večite rivale.

Za Partizan i Crvenu zvezdu ovo je hladan tuš, iako su zvanično bili u igri, od ranije je poznato da se čak 15 ekipa bori za svega osam slobodnih mesta.

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Izjava Karlika Džounsa posle Partizan Panatinaikos Izvor: Tijana Jevtić/MONDO